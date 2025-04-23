الأربعاء 23 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

مات بشكل مأساوي أثناء المباراة، وفاة لاعب جنوب أفريقيا فجأة داخل الملعب

جنوب إفريقيا
جنوب إفريقيا

وفاة لاعب جنوب أفريقيا، أعلن نادي ديربان سيتي لكرة القدم، الجنوب إفريقي، عن وفاة أحد لاعبيه بشكل مأساوي أثناء مباراة فريقه ضد ميلفورد، حيث سقط اللاعب الجنوب أفريقي سيناماندلا زوندي بشكل مفاجئ في الملعب خلال الإحماء، قبل مباراة فريقه ديربان سيتي ضد ميلفورد.

وفاة لاعب نادي ديربان سيتي في الملعب

وأكد نادي ديربان سيتي أنه فور سقوط اللاعب سيناماندلا زوندي في الملعب، تم نقله إلى المستشفى، لكن الأنباء المؤسفة أكدت وفاته، ليتم إلغاء اللقاء بين الشوطين في ملعب تشاتسورث، ويبلغ اللاعب الراحل من العمر 22 عامًا.

 

 

وقال نادي ديربان سيتي إن لاعبه لكرة القدم الجنوب أفريقي سيناماندلا زوندي، توفي أمس الثلاثاء، بعد سقوطه أثناء الإحماء قبل مباراة في دوري الدرجة الثانية، وتم نقل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا إلى المستشفى قبل مباراة ديربان ضد ميلفورد إف سي، حيث تم إيقاف المباراة في الشوط الأول، عندما علم المسئولين عن المباراة بوفاة زوندي، حسبما أكدت وكالة الأنباء "رويترز"

وفاة سيناماندلا زوندي، فيتو
وفاة سيناماندلا زوندي، فيتو

وفاة لاعب جنوب أفريقيا سيناماندلا زوندي

وأكد المسئولون في نادي ديربان سيتي أنه لم يتم تحديد سبب الوفاة بعد، حيث أعلن النادي عن وفاة اللاعب الجنوب أفريقي سيناماندلا زوندي في بيان للنادي جاء فيه "ببالغ الحزن نؤكد وفاة سيناماندلا زوندي، المعروف أيضًا باسم سجورا، وهو عضو محبوب في عائلة مدينة ديربان".

وقال النادي في بيانه: "كان سيناماندلا أكثر من مجرد لاعب كرة قدم موهوب، لقد كان زميلًا في الفريق، وصديقًا، وأخًا، وابنًا، ومصدر إلهام لكل من عرفه".

سيناماندلا زوندي سقط أثناء الإحماء، فيتو
سيناماندلا زوندي سقط أثناء الإحماء، فيتو

وأضاف نادي ديربان سيتي في بيانه "نتقدم بأحر التعازي لعائلته وأصدقائه وزملائه ومدربيه وكل من تأثر بهذه الخسارة المأساوية. وسنواصل دعم المقربين منه في هذه المحنة العصيبة".

يذكر أن اللاعب سيناماندلا زوندي، مدافع نادي ديربان سيتي، وخاض مباراته الاحترافية الأولى في سبتمبر 2021، وكان لاعبًا أساسيًا في ناديه هذا الموسم، حيث كان نادي ديربان سيتي يحتل صدارة الترتيب، وهو في طريقه للصعود إلى دوري الدرجة الأولى في كرة القدم في جنوب أفريقيا.

سر وفاة اللاعب الشاب سيناماندلا زوندي

وأكد نادي ديربان سيتي لكرة القدم أن المباراة التي سقط فيها اللاعب سيناماندلا زوندي، وتم الإعلان عن وفاته، كان يفترض أن تكون مناسبة مثيرة لمباراة ديربي كوازولو ناتال، في بطولة مؤسسة موتسيبي بين نادي ديربان سيتي ونادي ميلفورد إف سي في ملعب تشاتسوورث.

سيناماندلا زوندي لاعب نادي ديربان سيتي، فيتو
سيناماندلا زوندي لاعب نادي ديربان سيتي، فيتو


تقدم ميلفورد في الشوط الأول، حيث سجل سيفوسيثو ندلابي الهدف الافتتاحي، حيث كانوا يهدفون إلى عرقلة آمال ديربان سيتي في الصعود إلى الدوري الممتاز، الأمر الذي أدى لانهيار سيناماندلا زوندي، نجم مدينة ديربان، وسقط على أثر ذلك على أرض الملعب، وبرغم نقله بسرعة إلى المستشفى للحصول على رعاية طبية عاجلة، لكنه توفي قبل وصوله للمستشفى.

ولم يتضح بعد ما إذا كان انهياره حدث أثناء اللعب في الملعب أو خلال جلسة الإحماء، وبعد إعلان وفاة سيناماندلا زوندي تم إيقاف المباراة.

وكان زوندي عضوًا في الفريق، منذ أن كان يُعرف باسم ماريتزبورج يونايتد، وظل مع النادي حتى تم تغيير علامته التجارية إلى ديربان سيتي وانتقاله إلى تشاتسوورث هذا الموسم.

مع تصدر ديربان سيتي لترتيب الدوري في محاولته للصعود للدرجة الأولى في جنوب أفريقيا، كان زوندي لاعبًا أساسيًا، حيث شارك باستمرار في التشكيلة الأساسية لسيموا دلادلا هذا الموسم، وكان من اللاعبين المميزين في نادي ديربي سيتي.
 

الأهلي ينعي وفاة سعد محمد لاعب الزمالك السابق

بعد إبراهيم شيكا، وفاة سعد محمد لاعب الزمالك السابق متأثرا بإصابته بمرض السرطان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نادي ديربان سيتي لكرة القدم وفاة لاعب جنوب إفريقيا سيناماندلا زوندي إيقاف المباراة في الشوط الأول لاعب كرة قدم موهوب دوري الدرجة الاولي

مواد متعلقة

الأهلي ينعي وفاة سعد محمد لاعب الزمالك السابق

بعد وفاة سعد محمد لاعب الزمالك السابق، أخطر أعراض سرطان الدم وأسباب الإصابة به

وداع مبكر لإبراهيم شيكا.. وفاة لاعب الزمالك السابق بعد صراع مرير مع المرض.. صدمة في الوسط الرياضي.. وهذا موعد صلاة الجنازة

وفاة لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا بعد صراع مع السرطان

ads

الأكثر قراءة

إيقاف الشهادة السنوية بعائد 27% في البنك الأهلي

أخبار مصر: صدمة جديدة بهاتف وواتساب سارة خليفة، الكشف عن تلاعب بسعر البيض والفراخ، توجيه من تركي آل الشيخ بشأن سليمان عيد

الموت يفجع الوسط الإعلامي برحيل هذا المذيع

بتوجيه لموسم الرياض، لفتة إنسانية غير متوقعة من تركي آل الشيخ لـ سليمان عيد ونجله

انخفاض ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض 4 أصناف شعبية والمستورد يبتعد بأرقام خيالية

أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور، ارتفاع 8 أصناف وانخفاض كبير في الليمون لأول مرة

خدمات

المزيد

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

تعرف على سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 23-4-2025

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر المعبأ عند 36 جنيها بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

هدنة 7 سنوات.. صيغة جديدة لوقف الحرب في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحانوتي في المنام وعلاقته بموت أحد الأقارب

منزلته وأهميته وفضله، كل ما تريد معرفته عن الرضا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 23 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية