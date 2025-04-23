مات بشكل مأساوي أثناء المباراة، وفاة لاعب جنوب أفريقيا فجأة داخل الملعب

وفاة لاعب جنوب أفريقيا، أعلن نادي ديربان سيتي لكرة القدم، الجنوب إفريقي، عن وفاة أحد لاعبيه بشكل مأساوي أثناء مباراة فريقه ضد ميلفورد، حيث سقط اللاعب الجنوب أفريقي سيناماندلا زوندي بشكل مفاجئ في الملعب خلال الإحماء، قبل مباراة فريقه ديربان سيتي ضد ميلفورد.

وفاة لاعب نادي ديربان سيتي في الملعب

وأكد نادي ديربان سيتي أنه فور سقوط اللاعب سيناماندلا زوندي في الملعب، تم نقله إلى المستشفى، لكن الأنباء المؤسفة أكدت وفاته، ليتم إلغاء اللقاء بين الشوطين في ملعب تشاتسورث، ويبلغ اللاعب الراحل من العمر 22 عامًا.

وقال نادي ديربان سيتي إن لاعبه لكرة القدم الجنوب أفريقي سيناماندلا زوندي، توفي أمس الثلاثاء، بعد سقوطه أثناء الإحماء قبل مباراة في دوري الدرجة الثانية، وتم نقل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا إلى المستشفى قبل مباراة ديربان ضد ميلفورد إف سي، حيث تم إيقاف المباراة في الشوط الأول، عندما علم المسئولين عن المباراة بوفاة زوندي، حسبما أكدت وكالة الأنباء "رويترز"

وفاة سيناماندلا زوندي، فيتو

وفاة لاعب جنوب أفريقيا سيناماندلا زوندي

وأكد المسئولون في نادي ديربان سيتي أنه لم يتم تحديد سبب الوفاة بعد، حيث أعلن النادي عن وفاة اللاعب الجنوب أفريقي سيناماندلا زوندي في بيان للنادي جاء فيه "ببالغ الحزن نؤكد وفاة سيناماندلا زوندي، المعروف أيضًا باسم سجورا، وهو عضو محبوب في عائلة مدينة ديربان".

وقال النادي في بيانه: "كان سيناماندلا أكثر من مجرد لاعب كرة قدم موهوب، لقد كان زميلًا في الفريق، وصديقًا، وأخًا، وابنًا، ومصدر إلهام لكل من عرفه".

سيناماندلا زوندي سقط أثناء الإحماء، فيتو

وأضاف نادي ديربان سيتي في بيانه "نتقدم بأحر التعازي لعائلته وأصدقائه وزملائه ومدربيه وكل من تأثر بهذه الخسارة المأساوية. وسنواصل دعم المقربين منه في هذه المحنة العصيبة".

يذكر أن اللاعب سيناماندلا زوندي، مدافع نادي ديربان سيتي، وخاض مباراته الاحترافية الأولى في سبتمبر 2021، وكان لاعبًا أساسيًا في ناديه هذا الموسم، حيث كان نادي ديربان سيتي يحتل صدارة الترتيب، وهو في طريقه للصعود إلى دوري الدرجة الأولى في كرة القدم في جنوب أفريقيا.

سر وفاة اللاعب الشاب سيناماندلا زوندي

وأكد نادي ديربان سيتي لكرة القدم أن المباراة التي سقط فيها اللاعب سيناماندلا زوندي، وتم الإعلان عن وفاته، كان يفترض أن تكون مناسبة مثيرة لمباراة ديربي كوازولو ناتال، في بطولة مؤسسة موتسيبي بين نادي ديربان سيتي ونادي ميلفورد إف سي في ملعب تشاتسوورث.

سيناماندلا زوندي لاعب نادي ديربان سيتي، فيتو



تقدم ميلفورد في الشوط الأول، حيث سجل سيفوسيثو ندلابي الهدف الافتتاحي، حيث كانوا يهدفون إلى عرقلة آمال ديربان سيتي في الصعود إلى الدوري الممتاز، الأمر الذي أدى لانهيار سيناماندلا زوندي، نجم مدينة ديربان، وسقط على أثر ذلك على أرض الملعب، وبرغم نقله بسرعة إلى المستشفى للحصول على رعاية طبية عاجلة، لكنه توفي قبل وصوله للمستشفى.

ولم يتضح بعد ما إذا كان انهياره حدث أثناء اللعب في الملعب أو خلال جلسة الإحماء، وبعد إعلان وفاة سيناماندلا زوندي تم إيقاف المباراة.

وكان زوندي عضوًا في الفريق، منذ أن كان يُعرف باسم ماريتزبورج يونايتد، وظل مع النادي حتى تم تغيير علامته التجارية إلى ديربان سيتي وانتقاله إلى تشاتسوورث هذا الموسم.

مع تصدر ديربان سيتي لترتيب الدوري في محاولته للصعود للدرجة الأولى في جنوب أفريقيا، كان زوندي لاعبًا أساسيًا، حيث شارك باستمرار في التشكيلة الأساسية لسيموا دلادلا هذا الموسم، وكان من اللاعبين المميزين في نادي ديربي سيتي.



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