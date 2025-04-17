الأهلي ينعي وفاة سعد محمد لاعب الزمالك السابق

نعى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وقطاعات النادي الرياضية، ببالغ الحزن والأسى، سعد محمد لاعب الزمالك السابق، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

وفاة سعد محمد لاعب الزمالك السابق

وفاة سعد محمد، بعد أيام من وفاة اللاعب إبراهيم شيكا متأثرا بإصابته بالسرطان، رحل عن دنيانا قبل ساعات، سعد محمد لاعب الزمالك السابق، بعد صراع مع المرض اللعين بمسقط رأسه في سوهاج.

وعانى سعد محمد من الإصابة بمرض السرطان، لمدة خمس سنوات، الذي أفقده الكثير من الوزن، وأبعده عن كرة القدم خلال الفترة الأخيرة.

وتأتي وفاة سعد محمد بعد أيام من وفاة إبراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك السابق، بعد صراع مع مرض السرطان.



ولعب سعد محمد في ناشئي الزمالك، مواليد سنة 2000، وأصيب بالسرطان في عام 2018، وتعافى منه في أغسطس عام 2022 ثم أصيب به مرة أخرى، وخضع للعلاج الكيماوي، وأعلن الأطباء عن حاجته لزرع نخاع.

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