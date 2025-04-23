الأربعاء 23 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تقرير المعمل الكيماوي لمخدرات عبوات المكياج، حشيش مدرج بالجدول الأول

مطار القاهرة الدولي،
مطار القاهرة الدولي، فيتو

تسلمت نيابة النزهة تقرير المعمل الكيماوي كمية من مخدر الحشيش ضبطت بحوزة عامل داخل عبوات مساحيق تجميل في مطار القاهرة الدولي.


وجاء في التقرير أن المواد التي ضبطت عبارة عن مواد بنية اللون تزن حوالي 100 جرام وجميعها تعود لمخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول لمكافحة المخدرات.

البداية عندما تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش، وتم تحرير محضر بالواقعة.

جاء ذلك بناء على إخبارية سرية من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي مفادها اعتزام راكب تهريب ممنوعات حال وجوده بمطار القاهرة.


تهريب مواد مخدرة


بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا تبين وجود عبوات مساحيق تجميل تم تفريغها من محتوياتها ووضع مخدر الحشيش مكانها للهروب من قوات الأمن معتقدا أنه سيفلت من التفتيش.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة النزهة مطار القاهرة الدولي مخدر الحشيش مواد مخدرة مطار القاهرة

مواد متعلقة

ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدر الحشيش بقيمة 8 ملايين جنيه في الإسماعيلية والإسكندرية

تجديد حبس 4 عاطلين بتهمة حيازة 100 ألف قرص مخدر ببولاق الدكرور

بقيمة 16 مليون جنيه، حبس تشكيل عصابي بتهمة جلب مخدر الآيس
ads

الأكثر قراءة

إيقاف الشهادة السنوية بعائد 27% في البنك الأهلي

أخبار مصر: صدمة جديدة بهاتف وواتساب سارة خليفة، الكشف عن تلاعب بسعر البيض والفراخ، توجيه من تركي آل الشيخ بشأن سليمان عيد

الموت يفجع الوسط الإعلامي برحيل هذا المذيع

بتوجيه لموسم الرياض، لفتة إنسانية غير متوقعة من تركي آل الشيخ لـ سليمان عيد ونجله

انخفاض ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض 4 أصناف شعبية والمستورد يبتعد بأرقام خيالية

أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور، ارتفاع 8 أصناف وانخفاض كبير في الليمون لأول مرة

خدمات

المزيد

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

تعرف على سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 23-4-2025

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر المعبأ عند 36 جنيها بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

هدنة 7 سنوات.. صيغة جديدة لوقف الحرب في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحانوتي في المنام وعلاقته بموت أحد الأقارب

منزلته وأهميته وفضله، كل ما تريد معرفته عن الرضا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 23 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية