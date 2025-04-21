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حوادث

حبس عامل حاول تهريب الحشيش داخل مساحيق التجميل في مطار القاهرة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت  نيابة النزهة بحبس عامل بتهمة محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش داخل عبوات مساحيق تجميل في مطار القاهرة الدولي 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

البداية عندما تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش، وتم تحرير محضر بالواقعة.

جاء ذلك بناء على إخبارية سرية من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي مفادها اعتزام راكب تهريب ممنوعات حال وجوده بمطار القاهرة.

تهريب مواد مخدرة

بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا تبين وجود عبوات مساحيق تجميل تم تفريغها من محتوياتها ووضع مخدر الحشيش مكانها للهروب من قوات الأمن معتقدا أنه سيفلت من التفتيش.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق. 

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