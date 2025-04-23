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أخبار مصر

جولة مفاجئة لوزير التعليم بعدد من مدارس الشرقية

محمد عبد اللطيف وزير
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
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يجري محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الآن، جولة مفاجئة بعدد من مدارس محافظة الشرقية لمتابعة انتظام العملية التعليمية بمختلف المراحل الدراسية.

 

موعد امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسى الثانى 2025، لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي العام، حيث تنطلق امتحانات الفصل الدراسى الثانى بداية من يوم السبت 24 مايو وحتى الخميس 29 مايو 2025.

 

امتحانات نهاية العام الدراسى 2025

بينما تبدأ امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية من يوم السبت 31 مايو حتى الأربعاء 4 يونيو 2025، على أن تعقد الامتحانات وفق الجداول التى يتم تحديدها وإعلانها من قبل المديريات التعليمية.

 

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