عبد اللطيف أبو هيف.. قصة القرش المصري الذى نازع حيتان العالم.. اختاره الاتحاد الدولي للسباحة أحسن سباح في القرن العشرين.. أدرج ضمن قائمة أفضل 100 رياضي 1975.. ورحل "زي النهاردة"

عبد اللطيف أبو هيف، سباح القرن العشرين، سمى بالقرش المصري الذى نازع حيتان العالم وسباح القرن.. عبر المانش، واستمر بطلا للسباحة سنوات طويلة، واختارته الصحافة الإيطالية أحسن سباح في العالم، ووقع عليه الاختيار ضمن أحسن مائة رياضي في العالم عام ١٩٧٥.

وأُطلق اسمه على أحد شواطئ الإسكندرية "الأنفوشى"، وكذلك أحد شوارعها، ورحل في مثل هذا اليوم 23 أبريل من عام 2008.

اختار الاتحاد الدولى للسباحة السباح المصرى عبد اللطيف أبو هيف كأحسن سباح في العالم خلال القرن العشرين دون منازع عام 1962، وهذا موثق في سجلات الاتحاد الدولى، بعد أن حقق أبو هيف إنجازات مذهلة في مجال رياضة السباحة، أشهرها عبوره بحر المانش ثلاث مرات رغم برودة المياه الشديدة، ووصفه أبناء الإسكندرية بـ"القلب الكبير والأخلاق العالية".

اسكندرانى ابن حى الأنفوشى

ولد عبد اللطيف أبو هيف عام 1929 بحى الأنفوشى بالإسكندرية، لأب مدرس ابتدائى يهوى الغناء فهو يحيى حفلات أصدقائه بالمجان، وهو الابن رقم عشرة بين أشقائه، حصل على بطولة المدارس الابتدائية على مستوى الإسكندرية، حيث اكتشفه مدربه عبد الفتاح هلال وألحقه بالنادى الأهلى بالقاهرة للتدريب على يد عبد الباقى حسنين الذى دفعه إلى القمة وكان معلمه الأول.

لقاء أبو هيف وعبد الناصر، فيتو



التحق عبد اللطيف أبو هيف بالكلية الملكية البريطانية بمنحة من الملك السابق فاروق، وعندما بلغ العشرين من عمره نجح في عبور المانش مع السباحين الكبيرين؛ مرعى حماد وحسن عبد الرحيم.

وكانت المسابقة في فرنسا، وكان الملك فاروق متواجدا بالصدفة، وطلب من الثلاثة أن يطلبوا ما يشاءون فطلب مرعى وحسن لكل منهما بيتا مع الحج إلى بيت الله، أما أبو هيف فطلب الالتحاق بكلية إيتول هول العسكرية الملكية في لندن، فكان له ذلك مع الاستمرار في التدريب في السباحة.



في عام 1953، ذهب عبد اللطيف أبو هيف لعبور المانش ثانية، وأنهى المهمة بكفاءة في 7 ساعات، وعندما عاد إلى مصر استُقبل بحفاوة شعبية كبيرة، وانتقل بسيارة الرئيس الراحل محمد نجيب إلى مقر قيادة الثورة وأثنى عليه رئيس الجمهورية.. ليخلف بعد ذلك إسحاق حلمى السباح المصري، وأول عربى عبر المانش.

كما استقبله بعد ذلك الرئيس جمال عبد الناصر ومنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لكفاءته عام 1960.. وحبا في عبد الناصر سمى أبو هيف أول أبنائه ناصر.

منار أبو هيف زوجة القرش المصري، فيتو



من المواقف التي تذكر أيضا للسباح العالمى عبد اللطيف أبو هيف أنه تبرع بجائزته المالية عن سباق عام 1955 لأسرة السباح الإنجليزي ماثيو الذى كان قد غرق في المانش عام 1954، وترك أربعة أطفالا صغارا، وكان قدرها ألف جنيه إسترليني وكانت ثروة كبيرة فى ذلك الوقت.

أول عربية تحصل على رخصة الفروسية

تزوج السباح عبد اللطيف أبو هيف من مغنية الأوبرا منار أبو هيف أول سيدة عربية تحصل على رخصة الفروسية.

وفى اليوم الثالث لزواجهما سافر إلى سباق السين الدولى مع السباح حسن أبو بكر، وودعه أبناء الإسكندرية بالطبل البلدي.

ومن حسن أخلاقه حمَل أبو هيف زميله المسافر معه أبو بكر تحية للجماهير، وكتبت الصحافة عن تخليه عن شهر العسل بسبب السباحة العالمية ليحقق نتائج مذهلة، ويرفع اسم بلاده عاليا في ميادين الرياضة في العالم.

وكان يقدم نفسه في الخارج بقوله: "أنا تمساح النيل، اسمى عبد اللطيف أبو هيف من القاهرة مصر أرض قدماء المصريين، أصحاب سبعة آلاف سنة حضارة".

عبد اللطيف أبو هيف، فيتو



مثَّل السباح عبد اللطيف أبو هيف مصر في المسابقات والمحافل الدولية، ورفع علمها حتى إنه رفض الجنسية الكندية متفاخرا بمصريته طوال حياته؛ مما زاده حبا واحتراما عند الكنديين فأطلقوا اسمه على أحد ميادين مدينة لاتوك في كندا، ووضعوا تمثالا له هناك، ونعته الصحف الكندية والعالمية عند رحيله فى مثل هذا اليوم عام 2008.

اعتزال المسافات الطويلة

اتخذ عبد اللطيف أبو هيف قرار الاعتزال لسباحة المسافات الطويلة عام 1975، لكنه لم يعتزل الماء لأنه، كما يقول، لا يستطيع العيش بعيدا عن الماء كالسمك والتمساح، كما يطلق عليه فظل يتدرب يوميا على السباحة لمدة ساعتين، وتم تعيينه عضوا بمجلس إدارة اتحاد السباحة، وكذلك في نادى الجزيرة.



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