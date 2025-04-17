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رياضة

الفائز بالميدالية الذهبية بطوكيو، إيقاف السباح التونسي أحمد الحفناوي 21 شهرا

أولمبياد، فيتو
أولمبياد، فيتو

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل إيقاف السباح التونسي أحمد الحفناوي، الفائز بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر حرة، بأولمبياد طوكيو 2020، لمدة 21 شهرًا، بسبب عدم امتثاله 3 مرات لتقديم معلومات عن مكان وجوده، لإجراء اختبارات فجائية خارج المنافسة لمكافحة المنشطات.

وأعلنت وحدة النزاهة، التابعة للاتحاد الدولي للرياضات المائية عبر موقعها الرسمي، بأن "الحفناوي أقر بارتكاب 3 مخالفات تتعلق بمكان وجوده، خلال 12 شهرًا، في انتهاك للمادة 2.4 من قواعد مكافحة المنشطات للاتحاد الدولي للسباحة، ووافق على عقوبة الإيقاف لمدة 21 شهرًا".

ويتعين على الرياضيين تسجيل مواقعهم عبر منصة مخصصة، ضمن برنامج مكافحة المنشطات، لتمكين إجراء اختبارات غير معلنة.

وبدأ سريان الإيقاف في 11 أبريل 2024، وسيتم شطب جميع نتائج الحفناوي منذ ذلك التاريخ، على أن تنتهي العقوبة في 10 يناير 2026.

وكان الحفناوي، الذي توج بالذهب في سباق 400 متر حرة بأولمبياد طوكيو (أقيم عام 2021 بسبب جائحة كوفيد-19)، قد انسحب من أولمبياد باريس الصيف الماضي.

وفاز التونسي أيضا بسباقي 800 متر و1500 متر، في بطولة العالم بمدينة فوكوكا اليابانية، عام 2023.

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