الأربعاء 23 أبريل 2025
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حوادث

حريق هائل بمصنع غزل ونسيج في شبرا الخيمة

حريق بمصنع للغزل
حريق بمصنع للغزل والنسيج في القليوبية، فيتو

نشب حريق هائل داخل مصنع نسيج بمنطقة شبرا الخيمة، ودفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بعدد من سيارات الإطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق، وبرفقتها معدات إطفاء ثقيلة وسلالم كهربائية، وذلك عقب أن تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحريق من غرفة عمليات النجدة.

وانتقل عدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن القليوبية والتنفيذية بالمحافظة لمتابعة السيطرة على  الحريق.

وقامت قوات البحث الجنائي بفرض كردون أمني لتتمكن قوات المطافئ من محاصرة النيران والعمل على إخمادها، وإخلاء المنطقة من المواطنين.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

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شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية الأجهزة الأمنية
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