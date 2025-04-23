تفاصيل العثور على جثة شاب أسفل عقار بالمرج

صرحت نيابة المرج بدفن جثة شاب عثر عليه ملقى أسفل عقار بمنطقة عزبة النخل، بدائرة قسم شرطة المرج عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن المتوفى لقي مصرعه عقب سقوطه من أعلى العقار الذي عثر أسفله على الجثة.

واستمعت النيابة العامة الي أقوال شهود العيان حول الواقعة وقالوا بانهم لا يعرفون سبب وفاة الشاب او من ألقاه أسفل العقار مشيرين الي ان احد عمال القمامة اكتشف وجود الجثة اثناء قيامه بمهام عمله في المنطقة.

ورجحت التحريات الأولية، إن الشاب أقدم على إنهاء حياته بالقفز من أعلى العقار.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور علي جثة شاب أسفل عقار بمنطقة عزبة النخل، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب أسفل عقار به كدمات وكسور متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لكشف ملابسات الواقعة.

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