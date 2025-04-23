خلاف حاد في مجلس الوزراء الإسرائيلي حول توزيع المساعدات إلى غزة

شهد اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي، مواجهة حادة بين عدد من الوزراء وكبار المسؤولين العسكريين، وذلك على خلفية الخلاف حول آلية توزيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



وقال وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس خلال الاجتماع: إن "المساعدات يجب أن تصل خلال مدة تتراوح بين 10 إلى 15 يوما"، مشددا على ضرورة تسريع الإجراءات في هذا الشأن.

إلا أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، رد قائلا: إن "جيش الاحتلال لن يتولى توزيع هذه المساعدات"، ما أثار توترا واضحا داخل الجلسة.

وقد تصاعدت حدة النقاش عندما هاجم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الجنرال زامير قائلا: "مع كل الاحترام، الجيش لا يختار مهامه. نحن من نحدد لك ما يجب فعله، وأنت من ينفذ. إذا لم تستطع القيام بالمهمة، فسنحضر من يستطيع. إذا لم تكن تعلم كيف، فهناك من يعرف. ما نعلمه نحن أن لا مساعدات يجب أن تصل إلى حماس".

وأضاف سموتريتش: "في نظام ديمقراطي، الجيش لا يحدد المهام لنفسه، بل ينفذ ما يطلب منه من قبل القيادة السياسية".

ويعكس هذا الخلاف المتصاعد الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن كيفية التعامل مع الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، خصوصا في ظل التحديات الأمنية والسياسية المرتبطة بالمساعدات واحتمال وصولها إلى حركة حماس.

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