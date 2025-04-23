سجل أبطال الدوري الإنجليزي على مر العصور.. مانشستر يونايتد الأكثر تتويجًا قبل نسخة 2024-2025.. ليفربول على موعد مع التاريخ.. و7 أندية فقط تحصد كأس البريميرليج بمسماه الجديد

الدوري الإنجليزي، اقترب ليفربول من معادلة رقم مانشستر يونايتد كأكثر الأندية تتويجا ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على مر العصور، بمسماه القديم والحديث.

الدوري الإنجليزي الممتاز بمسماه الحالي البريميرليج كان يعرف سابقًا بالدوري الإنجليزي فقط حتى عام 1991 وبداية من 1992 بدأ يعرف بالمسمى المتداول حاليًا بعدما أصبح يضم 20 فريقًا.

ونجح فريق مانشستر يونايتد في السيطرة على لقب الدوري الإنجليزي على مر العصور برصيد 20 لقبًا بفارق لقب عن ليفربول قبل تتويج الريدز المحتمل بالنسخة الحالية.

ليفربول كان المسيطر الوحيد على لقب الدوري الإنجليزي قبل إجراء تعديل على مسمى المسابقة إلى “البريميرليج” وأصبح فريق الشياطين الحمر هو المسيطر الأول.

مانشستر يونايتد كان يمتلك 7 ألقاب من البطولة الإنجليزية في المسمى القديم، وليفربول كان يتفوق على الجميع بـ 18 لقبًا دفعة واحدة، وكان آخر ألقاب الريدز بالمسمى القديم في عام 1990.

أما بداية من موسم 92/93 وهو أول موسم بالمسمى الجديد، سيطر فريق الشياطين الحمر على اللقب ونجح في التفوق علي ليفربول ليصبح لديه 20 لقبًا.

ونجح ليفربول موسم 2019/2020، في حصد كأس البريميرليج للمرة الأولى بمسماه الجديد، والذي يعد أول لقب في تلك المسابقة بعد 30 عامًا من الغياب عن منصة التتويج في إنجلترا.

ومنذ تغيير المسمى الخاص بالدوري الإنجليزي في عام 1992، وتنافس عديد الأندية على اللقب، نجح فقط 7 فرق في السيطرة على لقب البريميرليج، وهم: مانشستر يونايتد (13 لقبًا) – مانشستر سيتي (6 ألقاب) – تشيلسي (5 ألقاب) – آرسنال (3 ألقاب) – بلاكبيرن روفرز (لقب وحيد) – ليستر سيتي (لقب) – ليفربول (لقب).

وجاء سجل أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز على مر العصور كالتالي:

1- مانشستر يونايتد 20 لقبًا

2- ليفربول 19 لقبًا

3- آرسنال 13 لقبًا

4- مانشستر سيتي 10 ألقاب

5- إيفرتون 9 ألقاب

6- أستون فيلا 7 ألقاب

7- سندرلاند 6 ألقاب

8- تشيلسي 6 ألقاب

9- نيوكاسل يونايتد 4 ألقاب

10- شيفلد وينزادي 4 ألقاب

11- وولفرهامبتون 3 ألقاب

12- ليدز يونايتد 3 ألقاب

13- هيدرسفيلد تاون 3 ألقاب

14- بلاكبيرن 3 ألقاب

15- بريستون نورث إيند لقبان

16- توتنهام لقبان

17- بيرنلي لقبان

18- ديربي كاونتي لقبان

19- بورتسموث لقبان

20- شيفيلد يونايتد لقب

21- وست بروميتش لقب

22- إيبسويتش تاون لقب

23- نوتنجهام فورست لقب

24- ليستر سيتي لقب

أبطال الدوري الإنجليزي على مر العصور



موسم 2023/2024: مانشستر سيتي

موسم 2022/2023: مانشستر سيتي

موسم 2021/2022: مانشستر سيتي

موسم 2020/2021: مانشستر سيتي

موسم 2019/2020: ليفربول

موسم 2018/2019: مانشستر سيتي

موسم 2017/2018: مانشستر سيتي

موسم 2016/2017: تشيلسي

موسم 2015/2016: ليستر سيتي

موسم 2014/2015: تشيلسي

موسم 2013/2014: مانشستر سيتي

موسم 2012/2013: مانشستر يونايتد

موسم 2011/2012: مانشستر سيتي

موسم 2010/2011: مانشستر يونايتد

موسم 2009/2010: تشيلسي

موسم 2008/2009: مانشستر يونايتد

موسم 2007/2008 : مانشستر يونايتد

موسم 2006/2007: مانشستر يونايتد

موسم 2005/2006: تشيلسي

موسم 2004/2005: تشيلسي

موسم 2003/2004: آرسنال

موسم 2002/2003: مانشستر يونايتد

موسم 2001/2002: آرسنال

موسم 2000/2001: مانشستر يونايتد

موسم 1999/2000: مانشستر يونايتد

موسم 1998/1999: مانشستر يونايتد

موسم 1997/1998: آرسنال

موسم 1996/1997: مانشستر يونايتد

موسم 1995/1996: مانشستر يونايتد

موسم 1994/1995: بلاكبيرن روفرز

موسم 1993/1994: مانشستر يونايتد

موسم 1992/1993: مانشستر يونايتد

موسم 1991/1992: ليدز يونايتد

موسم 1990/1991: آرسنال

موسم 1989/1990: ليفربول

موسم 1988/1989: آرسنال

موسم 1987/1988: ليفربول

موسم 1986/1987: إيفرتون

موسم 1985/1986: ليفربول

موسم 1984/1985: إيفرتون

موسم 1983/1984: ليفربول

موسم 1982/1983: ليفربول

موسم 1981/1982: ليفربول

موسم 1980/1981: أستون فيلا

موسم 1979/1980 : ليفربول

موسم 1978/1979: ليفربول

موسم 1977/1978: نوتينجهام فورست

موسم 1976/1977: ليفربول

موسم 1975/1976: ليفربول

موسم 1974/1975: ديربي كاونتي

موسم 1973/1974: ليدز يونايتد

موسم 1972/1973: ليفربول

موسم 1971/1972: ديربي كاونتي

موسم 1970/1971: آرسنال

موسم 1969/1970: إيفرتون

موسم 1968/1969: ليدز يونايتد

موسم 1967/1968: مانشستر سيتي

موسم 1966/1967: مانشستر يونايتد

موسم 1965/1966: ليفربول

موسم 1964/1965 : مانشستر يونايتد

موسم 1963/1964: ليفربول

موسم 1962/1963: إيفرتون

موسم 1961/1962: إبسويتش تاون

موسم 1960/1961 : توتنهام هوتسبير

موسم 1959/1960 : بيرنلي

موسم 1958/1959 : وولفرهامبتون

موسم 1957/1958 : وولفرهامبتون

موسم 1956/1957: مانشستر يونايتد

موسم 1955/1956: مانشستر يونايتد

موسم 1954/1955: تشيلسي

موسم 1953/1954: وولفرهامبتون

موسم 1952/1953 : آرسنال

موسم 1951/1952: مانشستر يونايتد

موسم 1950/1951: توتنهام هوتسبير

موسم 1949/1950: بورتسموث

موسم 1948/1949: بورتسموث

موسم 1947/1948: آرسنال

موسم 1946/1947 : ليفربول

موسم 1945/1946 المسابقة لم تقم بسبب الحرب

موسم 1944/1945 المسابقة لم تقم بسبب الحرب

موسم 1943/1944 المسابقة لم تقم بسبب الحرب

موسم 1942/1943 المسابقة لم تقم بسبب الحرب

موسم 1941/1942 المسابقة لم تقم بسبب الحرب

موسم 1940/1941 المسابقة لم تقم بسبب الحرب

موسم 1939/1940 المسابقة لم تقم بسبب الحرب

موسم 1938/1939: إيفرتون

موسم 1937/1938: آرسنال

موسم 1936/1937: مانشستر سيتي

موسم 1935/1936: سندرلاند

موسم 1934/1935: آرسنال

موسم 1933/1934: آرسنال

موسم 1932/1933: آرسنال

موسم 1931/1932: إيفرتون

موسم 1930/1931: آرسنال

موسم 1929/1930: شيفيلد وينزداي

موسم 1928/1929: شيفيلد وينزداي

موسم 1927/1928: إيفرتون

موسم 1926/1927: نيوكاسل يونايتد

موسم 1925/1926: هيديرسفيلد تاون

موسم 1924/1925: هيديرسفيلد تاون

موسم 1923/1924 هيديرسفيلد تاون

موسم 1922/1923 : ليفربول

موسم 1921/1922 : ليفربول

موسم 1920/1921 : بيرنلي

موسم 1919/1920: وست بروميتش ألبيون

موسم 1918/1919: المسابقة لم تقم بسبب الحرب

موسم 1917/1918: المسابقة لم تقم بسبب الحرب

موسم 1916/1917: المسابقة لم تقم بسبب الحرب

موسم 1914/1915: إيفرتون

موسم 1913/1914: بلاكبيرن روفرز

موسم 1912/1913: سندرلاند

موسم 1911/1912: بلاكبيرن روفرز

موسم 1910/1911: مانشستر يونايتد

موسم 1909/1910: أستون فيلا

موسم 1908/1909 : نيوكاسل يونايتد

موسم 1907/1908: مانشستر يونايتد

موسم 1906/1907: نيوكاسل يونايتد

موسم 1905/1906: ليفربول

موسم 1904/1905: نيوكاسل يونايتد

موسم 1903/1904: شيفيلد وينزداي

موسم 1902/1903: شيفيلد وينزداي

موسم 1901/1902 : سندرلاند

موسم 1900/1901: ليفربول

موسم 1899/1900: أستون فيلا

موسم 1898/1899: أستون فيلا

موسم 1897/1898: شيفيلد يونايتد

موسم 1896/1897: أستون فيلا

موسم 1895/1896: أستون فيلا

موسم 1894/1895: سندرلاند

موسم 1893/1894: أستون فيلا

موسم 1892/1893: سندرلاند

موسم 1891/1892: سندرلاند

موسم 1890/1891 : إيفرتون

موسم 1889/1890 : بريستون نورث ايند

موسم 1888/1889 : بريستون نورث ايند

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