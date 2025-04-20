الهلال السعودي ينهي اتفاقه مع سالم الدوسري لتجديد عقده

نجح نادي الهلال السعودي في حسم تجديد عقد قائده سالم الدوسري جناح أيسر الفريق قبل انتهائه في نهاية الموسم الحالي.

وارتبط اسم سالم الدوسري صاحب الـ33 عامًا بعدة أندية سعودية للتعاقد معه في الموسم المقبل حال عدم تجديد عقده مع الهلال.

اتفاق الهلال السعودي مع سالم الدوسري لتجديد عقده

وأشار الإعلامي الموثوق بندر الوقيت إلى أن سالم الدوسري جدد عقده مع الهلال لموسمين قادمين.

وقال الوقيت عبر حسابه بمنصة إكس: "سالم الدوسري هلالي لموسمين والإعلان الرسمي قبل مباريات آسيا".

الهلال يواجه جوانغجو في دوري أبطال آسيا للنخبة

وتنطلق منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة يوم الجمعة المقبل بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويخوض الهلال مواجهة مرتقبة ضد غوانغجو الكوري الجنوبي في ربع النهائي.

ولم يعلن نادي الهلال حتى الآن تجديد عقد قائده سالم الدوسري رسميًا.

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