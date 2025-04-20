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ثقافة وفنون

بعد أزمة بدلة الرقص، محمد رمضان يحيي حفله الثاني في كوتشيلا بأمريكا

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

يستعد الفنان محمد رمضان، لإحياء حفله الثاني ضمن فعاليات مهرجان كوتشيلا بالولايات المتحدة الأمريكية مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت كاليفورنيا، الموافق الإثنين الساعة 3 فجرا بتوقيت القاهرة، ويأتي هذا الحفل بعد الجدل الذي أثاره مؤخرا بعد ظهوره بملابس تشبه بدلة الرقص في حفله الأخير. 

حفل محمد رمضان 

ومن المفترض أن يقدم محمد رمضان خلال حفله الليلة، عدد كبير من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، بالإضافة إلى غنائه أغانيه الجديدة وهما بحب أغيظهم وهتجلي.

وكان قد فاجأ  النجم محمد رمضان ، الجمهور بطرحه أحدث أغانيه بعنوان “بحب أغيظهم” على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب. 

أغنية بحب أغيظهم محمد رمضان 

وتأتي أغنية محمد رمضان الجديدة بحب أغيظهم بعد إثارته للجدل مؤخرا بسبب ظهوره بملابس تشبه بدلة الرقص خلال آخر حفلاته في مهرجان كوتشيلا بأمريكا.

وعلق محمد رمضان على طرح أغنيته الجديدة بحب أغيظهم قائلا:" حزب الحاقدين انضم جابوا سيرتي وحفظوها صم، بحب أغيظهم دلوقتي على كل المنصات.

محمد رمضان يثير الجدل بمهرجان كوتشيلا

جدير بالذكر أن الممثل محمد رمضان أثار غضب المصريين، بسبب ظهوره بملابس غريبة، في حفله بمهرجان كوتشيلا العالمي بأمريكا، فكان مرتديًا ما يشبه "بدلة الرقص"، على المسرح، وكان يرقص بشكل مثير وغريب.

 

ويُعرف محمد رمضان بإطلالاته الغريبة والمثيرة للجدل في حفلاته، حيث يحرص دائمًا على الظهور بأزياء خارجة عن المألوف، ليتصدر التريند، ففي في حفل له عام ٢٠١٩ ظهر محمد رمضان بقميص شفاف أسود يعرف بـ "السي ثرو"، وأثارت هذه الملابس جدلًا واسعًا من قبل المصريين، الذين وصفوا القميص لا يناسب المجتمعات العربية والشرقية.

 

وظهر رمضان في حفل بالشيخ زايد عام ٢٠٢٠، وهو يرتدي أكثر من بالطو من الفرو بدون أي قطعة ملابس من تحته وهو ما جعله عرضة لهجوم الجمهور.

وفي المعرض الأفريقي IATF بالقاهرة، عام 2023، ظهر محمد رمضان مرتديًا قميصًا أبيض مرصعًا بالألماس تخطت قيمته آنذاك 112 ألف جنيه مصري، مع نظارة شمسية  بسعر يقارب 21 ألف جنيه مصري، الأمر الذي أثار انتقاد المصريين له.

 

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