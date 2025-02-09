ننشر أسماء الفائزين بجائزة أفضل ناشر عربي لعام 2025

أعلن اتحاد الناشرين العرب برئاسة الدكتور محمد رشاد عن الفائزين بجائزة أفضل ناشر عربي لعام 2025 بدورته الرابعة.

وسبق وأعلن الاتحاد ضمن فعاليات اختتام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، والتي كان شعارها "اقرأ... في البدء كان الكلمة"، تم يوم الأربعاء 5 فبراير الإعلان عن جائزة أفضل ناشر عربي في نسختها الرابعة، والتي حضر فعاليتها ثلّة من الكتّاب والنّاشرين والإعلاميّين.

وكشف الاتحاد إثر تقييم اللجنة لأعمال مختلف الدّور المشاركة طبقا لمعايير المسابقة، عن قرار منح جائزة أفضل ناشر عربي لسنة 2025، مناصفةً بين "دار نماء للبحوث والدراسات - مصر"، و"منشورات تكوين - الكويت"، وقد تولّى كل من الدكتور أحمد بهيّ الدين العسّاسي رئيس الهيئة العامة للكتاب، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، والدكتور جورج نوبار والدكتور زين عبد الهادي تسليم جوائز المسابقة.

المشاركون في المسابقة افضل ناشر عربي

وقد ترشحت لجائزة أفضل ناشر عربي في هذه الدورة الرابعة 17 دار نشر عربية، منها عشر دور نشر مصرية، ودارا نشر سوريّتين، ودارا نشر سعوديّتين، ودار نشر واحدة عن كل من والكويت ولبنان والأردن.

معايير اختيار الفائزين بجائزة افضل ناشر عربي

بالرجوع إلى كلمة تحكيم جائزة أفضل ناشر عربي، كان المعيار الأساسي في تقييم أعمال دور النشر المتنافسة هو جودة المحتوى والالتزام بحقوق الملكية الفكرية، كما تم الأخذ في الاعتبار تنوع الإصدارات في مجالات معرفية متنوعة، قادرة على جذب مختلف فئات الجمهور.

أما بالنسبة للمعايير الفنية، فقد تركزت على جودة الإنتاج والطباعة، وتصميم الأغلفة ومدى تناسبها مع العناوين، مع مراعاة قدرة التصميمات على التعبير عن روح المحتوى، بالإضافة إلى تنوّع الأفكار التصميمية وعلاقتها بتنوع المحتوى.

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