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محافظات

هربا من الحر إلى الموت، غرق أب ونجله في البحر اليوسفي بالمنيا

الأجهزة الأمنية،
الأجهزة الأمنية، فيتو

توفي أب ونجله غرقًا في مجرى البحر اليوسفي أمام إحدى قرى مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، أثناء استحمامهما هربًا من حرارة الجو، وقد تم تحرير محضر بالحادثة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

غرق أب ونجله في البحر اليوسفي بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا، بقيادة اللواء مجدي سالم، مدير الأمن، بلاغًا من عمليات النجدة عن الحادث

 

الأجهزة الأمنية في المنيا 

وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم العثور على جثتي "ع. خ. ع." (32 عامًا) وابنه "ز. ع." (12 عامًا)، المقيمين في قرية بني سمرج، تكثف قوات الإنقاذ جهودها لانتشال الجثتين.

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