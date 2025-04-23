عيار ناري طائش ينهي حياة شخص على يد شقيقه خلال حفل زفاف نجلته بالمنوفية

لقى مواطن مصرعه إثر إصابته بطلق ناري طائش أثناء مشاركته في حفل حناء ابنه شقيقة بقرية كفر أبو محمود التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من العقيد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بمصرع "عيد.م.ف" 58 سنة.

مباحث أشمون ضبط المتهم

وبالإنتقال والفحص تبين قيام "خالد.م.ف" والد العروس بإطلاق عدة طلقات نارية أصابت واحدة منهم شقيقه "عيد.م.ف" 58 سنة ومقيم بقرية كفر أبو محمود التابعة لذات المركز.

وتمكنت قوات شرطة مركز أشمون من ضبط المتهم والتحفظ على السلاح المستخدم والفارغ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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