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حوادث

ماس كهربائي أم شبهة جنائية، نتيجة التحقيقات في حريق شقة بالأزبكية

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

كشفت تحقيقات نيابة الأزبكية حول حريق نشب فجر أمس الثلاثاء داخل شقة سكنية بمنطقة الأزبكية، أنه لا توجد شبهة جنائية.

وأضافت التحقيقات أن ماسًا كهربائيًّا من إحدى الوصلات داخل غرفة الصالة وراء نشوب الحريق.

وأضافت المعاينة أن الحريق اندلع داخل صالة الشقة مما أسفر عن تفحم بعض محتويات الشقة، دون وقوع إصابات.

 

حريق شقة الأزبكية
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وعلى الفور، دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق؛ لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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