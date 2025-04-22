قرارات حاسمة من محافظ الجيزة بشأن مخالفات البناء والصرف الصحي وتراخيص المحلات

استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، عددًا من المواطنين من أحياء الهرم وبولاق الدكرور والوراق والدقي ومركز منشأة القناطر، وذلك خلال لقاء "الثلاثاء" الدوري الذي يعقده المحافظ لبحث شكاوى وطلبات المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري وجذري، ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الدولة لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.



وشهد اللقاء مناقشة مجموعة من أبرز المشكلات والاحتياجات التي طرحها سكان الأحياء والمدن المذكورة، حيث أصدر المحافظ توجيهات حاسمة بشأنها، مؤكدًا على ضرورة الاستجابة السريعة والفعالة لضمان راحة وسلامة المواطنين.



أبرز توجيهات محافظ الجيزة خلال اللقاء



وجه محافظ الجيزة رئيس الحي الهرم بفتح شارع مغلق بصورة مخالف للقانون، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تكرار المخالفة ومتابعة الأمر بشكل دوري، كما كلف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمراجعة المخطط التفصيلي لتغذية المنطقة بمياه الشرب.

وفي شكوى أخرى، وجه بعرض عقار متضرر من تسرب صرف صحي على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لضمان سلامة السكان، بالإضافة إلى تكثيف جهود النظافة في المنطقة، كما وجه بالتنسيق مع المكتب الهندسي وعرض عقار آخر به كسر في ماسورة الصرف الصحي ومنور مخالف على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وأمر المحافظ، حي الدقي بمراجعة تراخيص شركة حلويات ومخبوزات تستغل جراجًا ومناورًا بشكل مخالف، والتأكد من استيفائها لاشتراطات الحماية المدنية للحفاظ على سلامة العقار والسكان.



وكلف المحافظ حي بولاق الدكرور بفحص شامل لجميع المحلات بمساكن أعضاء هيئة التدريس، بالتنسيق مع الجهات المختصة، للتحقق من التراخيص ومستندات الملكية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، وذلك بناءً على شكوى من السكان بتضررهم من ضم أحد المحلات للممر الفاصل بينها.



وفي حي الوراق وجه المحافظ رئيس الحي بإلزام أحد المواطنين بسرعة تنفيذ قرار الإزالة الصادر لعقاره الآيل للسقوط، مع اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة التنفيذ نظرًا للخطورة الداهمة للعقار.



وأكد محافظ الجيزة على أهمية تفعيل قنوات التواصل مع المواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تستقبل بلاغاتهم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات المركزية على الأرقام 33465048 و33465046، وخدمة واتساب على الرقم 01016050453، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 والبوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.



حضر اللقاء نائب المحافظ إبراهيم الشهابي، والسكرتير العام محمد نور، والسكرتير العام المساعد محمد مرعي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.