الأربعاء 23 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب الصالات النسائية يواصل استعداداته لمواجهة أنجولا في كأس الأمم الإفريقية بالمغرب

منتخب صالات الكرة
منتخب صالات الكرة النسائية، فيتو

يواصل منتخب مصر لكرة الصالات النسائية تدريباته المكثفة استعدادًا لمواجهة نظيره منتخب أنجولا، في افتتاح مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية بالمغرب، التي انطلقت اليوم وتستمر حتى 30 أبريل الجاري بمشاركة 9 منتخبات.

ويعمل الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة الكابتن نادر رشاد، على تجهيز اللاعبات بدنيًا وفنيًا بأفضل صورة ممكنة، قبل مواجهة أنجولا.

منتخب صالات الكرة النسائية، فيتو
منتخب صالات الكرة النسائية، فيتو

موعد مباراة نساء مصر وأنجولا 

ويخوض المنتخب مباراته الافتتاحية أمام أنجولا يوم الأربعاء 24 أبريل، في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، على صالة مولاي عبد الله، فيما يلتقي في الجولة الثانية مع منتخب غينيا يوم الجمعة 26 أبريل في تمام الثانية ظهرًا، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتضم البطولة 9 منتخبات وهي: مصر، المغرب، أنجولا، الكاميرون، غينيا، مدغشقر، ناميبيا، السنغال، وتنزانيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر لكرة الصالات النسائية منتخب انجولا كأس الأمم الافريقية بالمغرب نادر رشاد صالة مولاي عبد الله منتخب غينيا

مواد متعلقة

منتخب كرة الصالات النسائية يخوض مرانه الأول بالمغرب وسط حفاوة رابطة المشجعين

14 لاعبة في قائمة منتخب مصر لكرة الصالات النسائية ببطولة أمم إفريقيا
ads

الأكثر قراءة

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب بالصاغة، ما القصة؟

حاولوا إنقاذ بعضهم، تفاصيل مصرع وإصابة 5 عمال بينهم مهندس في محطة صرف صحي بالإسكندرية (صور)

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء فى مصر

قبل اجتماعها غدا، رابطة الأندية تكشف للتظلمات سبب تراجعها عن خصم 3 نقاط من الأهلي

الهبوط يضرب سوق الذهب، والأسعار تتراجع 120 جنيها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء وتحذر من الرياح المثيرة للأتربة

الغضنفر يودع الملاعب، أحمد جعفر يعلن اعتزال كرة القدم

هل عيد الأضحى يوم واحد أم أربعة؟ رد مؤكد من السنة النبوية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر المعبأ عند 36 جنيها بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم، السلك 9 مم و9.5 مم H12 يسجل 150 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

هدنة 7 سنوات.. صيغة جديدة لوقف الحرب في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصلاة عكس القبلة في المنام وعلاقته بالأزمات والمشاكل

متى يكون لغير الوارثين نصيب من الميراث؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

هل عيد الأضحى يوم واحد أم أربعة؟ رد مؤكد من السنة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية