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موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا فى افتتاح أمم إفريقيا للشباب والقناة الناقلة

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب مواليد 2005، فيتو

أمم إفريقيا للشباب، يستعد منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة مديره الفني أسامة نبيه، لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو المقبلين، والمؤهلة لكأس العالم 2025 بتشيلي في سبتمبر المقبل.

موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام جنوب إفريقيا في الجولة الأولى بدور المجموعات، من بطولة أمم أفريقيا للشباب، يوم الأحد 27 إبريل، على ملعب استاد القاهرة الدولي. 

تنطلق صافرة مباراة مصر وجنوب افريقيا في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة، كونها الناقل الحصري لمباريات البطولة.

منتخب الشباب يخسر أمام نيجيريا

خسر منتخب الشباب مواليد 2005 أمام نظيره منتخب نيجيريا بهدفين مقابل مقابل، في اللقاء الودي الذي إنتهى قبل قليل على استاد القاهرة الدولي 

وجاءت ودية منتخب الشباب أمام نيجيريا، فى إطار استعداداته للمشاركة فى أمم افريقيا للشباب تحت 20 عاما، المقرر إقامتها فى مصر من 27 أبريل الجاري إلى 18 مايو المقبل، وهي البطولة التي يتأهل منها أول أربع منتخبات إلى كأس العالم القادمة فى تشيلي.

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