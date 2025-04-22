موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا فى افتتاح أمم إفريقيا للشباب والقناة الناقلة

أمم إفريقيا للشباب، يستعد منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة مديره الفني أسامة نبيه، لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو المقبلين، والمؤهلة لكأس العالم 2025 بتشيلي في سبتمبر المقبل.

موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام جنوب إفريقيا في الجولة الأولى بدور المجموعات، من بطولة أمم أفريقيا للشباب، يوم الأحد 27 إبريل، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

تنطلق صافرة مباراة مصر وجنوب افريقيا في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة، كونها الناقل الحصري لمباريات البطولة.

منتخب الشباب يخسر أمام نيجيريا

خسر منتخب الشباب مواليد 2005 أمام نظيره منتخب نيجيريا بهدفين مقابل مقابل، في اللقاء الودي الذي إنتهى قبل قليل على استاد القاهرة الدولي

وجاءت ودية منتخب الشباب أمام نيجيريا، فى إطار استعداداته للمشاركة فى أمم افريقيا للشباب تحت 20 عاما، المقرر إقامتها فى مصر من 27 أبريل الجاري إلى 18 مايو المقبل، وهي البطولة التي يتأهل منها أول أربع منتخبات إلى كأس العالم القادمة فى تشيلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.