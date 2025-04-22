تستضيفها مصر، الجدول الكامل لمواعيد مباريات أمم أفريقيا للشباب

أمم افريقيا للشباب، تترقب جماهير كرة القدم المصرية، انطلاق منافسات بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، التي تقام على الملاعب المصرية خلال الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو المقبلين.

وحصلت فيتو على الجدول الكامل لمواعيد جميع مباريات بطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة، والتي تشهد مباراتين في اليوم الأول لانطلاق المنافسات.

مواعيد مباريات أمم أفريقيا للشباب

جدول مباريات أمم افريقيا للشباب، فيتو

مجموعات أمم إفريقيا للشباب

وأسفرت قرعة أمم أفريقيا للشباب عن النتائج التالية:

جاء صاحب الأرض منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى، التي ضمت منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.



طريقة التأهل للدور ربع النهائي

ويتأهل للدور ربع النهائي بـأمم إفريقيا للشباب متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات.

وتبعا للوائح البطولة، يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.

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