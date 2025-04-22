الثلاثاء 22 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تستضيفها مصر، الجدول الكامل لمواعيد مباريات أمم أفريقيا للشباب

أمم افريقيا للشباب
أمم افريقيا للشباب 2025، فيتو

أمم افريقيا للشباب، تترقب جماهير كرة القدم المصرية، انطلاق منافسات بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، التي تقام على الملاعب المصرية خلال الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو المقبلين.

وحصلت فيتو على الجدول الكامل لمواعيد جميع مباريات بطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة، والتي تشهد مباراتين في اليوم الأول لانطلاق المنافسات.

 مواعيد مباريات أمم أفريقيا للشباب 

جدول مباريات أمم افريقيا للشباب، فيتو
جدول مباريات أمم افريقيا للشباب، فيتو

مجموعات أمم إفريقيا للشباب 

وأسفرت قرعة أمم أفريقيا للشباب عن النتائج التالية:

جاء صاحب الأرض منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى، التي ضمت منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.
 

طريقة التأهل للدور ربع النهائي

ويتأهل للدور ربع النهائي بـأمم إفريقيا للشباب متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات.

وتبعا للوائح البطولة، يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمم أفريقيا للشباب امم افريقيا للشباب تحت 20 سنة مواعيد مباريات أمم افريقيا للشباب قرعة أمم إفريقيا للشباب منتخب مصر زامبيا سيراليون جنوب أفريقيا تنزانيا

مواد متعلقة

منتخب الشباب يواجه نيجيريا وديا في البروفة الأخيرة قبل أمم إفريقيا

منتخب كينيا يصل القاهرة استعدادا لبطولة أمم أفريقيا للشباب

أسامة نبيه يدرس منتخب "البافانا بافانا" بالفيديو استعدادا لمواجهته في افتتاح أمم أفريقيا للشباب

مجموعات بطولة أمم إفريقيا للشباب 2025 تحت 20 سنة (إنفوجراف)
ads

الأكثر قراءة

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب بالصاغة، ما القصة؟

لديه عيب وحيد، أبو تريكة يوجه رسالة لـ مصطفى محمد بعد قلة مشاركاته مع نانت

الداخلية تضبط المتهم بواقعة دهس مواطن عمدًا بحلوان وتكشف الملابسات

الهبوط يضرب سوق الذهب، والأسعار تتراجع 120 جنيها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

ترامب يستقبل مليارديرا إماراتيا يعتزم ضخ استثمارات بـ 20 مليار دولار في أمريكا

أول تعليق من محمد رمضان على إطلالته في أمريكا

بيسيرو يرد على شوبير: أنا من طلبت رحيل زيزو بسبب عدم التركيز

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء وتحذر من الرياح المثيرة للأتربة

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر المعبأ عند 36 جنيها بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم، السلك 9 مم و9.5 مم H12 يسجل 150 ألف جنيه

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

8 اتهامات تواجه عصابة استغلال سيارات المعاقين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يكون لغير الوارثين نصيب من الميراث؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

هل عيد الأضحى يوم واحد أم أربعة؟ رد مؤكد من السنة النبوية

تفسير رؤية سماع الزغاريد في المنام وعلاقته بقدوم الفرح والسرور

المزيد
الجريدة الرسمية