الأحد 13 أبريل 2025
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رياضة

بث مباشر لقرعة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عامًا

أمم أفريقيا للشباب
أمم أفريقيا للشباب

بث مباشر أمم إفريقيا للشباب 2025، يقيم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الأحد، قرعة أمم أفريقيا للشباب 2025، بالقاهرة في تمام الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة. 

بث مباشر لقرعة أمم إفريقيا للشباب 2025

وحصلت شبكة قنوات “أون سبورت” على حقوق نقل قرعة أمم إفريقيا للشباب 2025 والتي تقام في مصر خلال الفترة من 27 أبريل وحتى 18 مايو 2025، ومن المقرر إذاعة قرعة أمم إفريقيا للشباب 2025  عبر قناة “ON Sports 1 HD” ويمكن متابعة البث المباشر من الرابط التالي..

وتستضيف مصر فعاليات أمم أفريقيا للشباب بعد سحبها من دولة كوت ديفوار، بعدما اعتذرت الأخيرة عن استضافة البطولة على أراضيها لتقام للمرة الثانية تواليًا في بلاد الفراعنة.

وكان من المقرر أن تستضيف كوت ديفوار البطولة والتي تؤهل إلى نهائيات كأس العالم للشباب 2025 والتي تقام في تشيلي، ولكن نظرًا لظروف طارئة اعتذرت ساحل العاج عن استضافة البطولة ليتم نقلها إلى مصر.

ويحمل منتخب السنغال لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة، بعد تتويجه بالنسخة السابعة عشرة التي أقيمت في مصر عام 2023، وفي المباراة النهائية، التي جرت على ستاد القاهرة الدولي في 11 مارس 2023، تغلب “أسود التيرانجا” على منتخب جامبيا بنتيجة 2-0. 

ومنح الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف”، مصر حق استضافة تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب  تحت 20 سنة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل الجاري إلى 18 مايو المقبلين.

ويشارك فى البطولة 13 منتخبا يتم تقسيمها إلى 3 مجموعات، ويصعد للدور الثاني الأول والثاني من كل مجموعة، بجانب أفضل منتخبين فى المركز الثالث.

والمنتخبات المشاركة هي: “مصر، تونس، الكونغو الديمقراطية، غانا، تنزانيا، وأفريقيا الوسطى، جنوب أفريقيا، المغرب، ونيجيريا،  السنغال، زامبيا، كينيا، وسيراليون”.

وستقام البطولة على استادات الدفاع الجوي والسويس والإسماعيلية.

وكشف مصدر أن هناك مشاورات بنقل مباريات منتخب مصر لاستاد الإسماعيلية بسبب الأجواء هناك.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة 2025 يوم الأحد 27 أبريل 2025.

نظام بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب 

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة بجانب أفضل منتخبين من أصحاب المركز الثالث إلى ربع النهائي. وتتأهل الفرق الأربعة الأوائل إلى كأس العالم.

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