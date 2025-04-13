الأحد 13 أبريل 2025
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رياضة

نتائج قرعة بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة

قرعة أمم إفريقيا
قرعة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، فيتو

أمم إفريقيا للشباب، أجريت اليوم الأحد مراسم قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل الجاري إلى 19 مايو المقبل. 

مجموعات أمم إفريقيا للشباب 

وأسفرت عن النتائج التالية:

وجاء صاحب الأرض منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى، التي ضمت منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.
 

أمم إفريقيا للشباب، فيتو
أمم إفريقيا للشباب، فيتو

طريقة التأهل للدور ربع النهائي

ويتأهل للدور ربع النهائي بأمم إفريقيا للشباب متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات.

وتبعا للوائح البطولة، يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.

 

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أمم أفريقيا للشباب كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما منتخب مصر زامبيا سيراليون جنوب أفريقيا تنزانيا

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