الأربعاء 23 أبريل 2025
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اقتصاد

أسعار ومواصفات سيارة الفارهة زيكر 9X الكهربائية

سيارة زيكر 9X الكهربائية
سيارة زيكر 9X الكهربائية

طرحت سيارات زيكر، أولي سيارتها الكهربائية زيكر 9X، خلال فعاليات  معرض شنجهاي للسيارات 2025 بالصين، بأسعار  تبدأ  68 ألف دولار، ويصل سعر الفئة جراند إديشن" نحو 136,000 ألف دولار.

 

مواصفات تصميم  سيارات زيكر 9X  الكهربائية 

زودت السيارة زيكر بتقنية هجينة كهربائية مع دمج مزايا تقنيات السيارات الكهربائية الخالصة (BEV)، والسيارات الهجينة القابلة للشحن (PHEV)، والموسعة المدى (EREV)، مما يُبشر بابتكارات ثورية في الأداء والكفاءة وتجربة القيادة الشاملة. 

معدل  التسارع من صفر إلى 100 كم/ساعة في غضون 3 ثوانٍ، مما يُشير إلى أداء قوي.

 

حصلت السيارة علي الواجهة الأمامية بشبكة أمامية كبيرة مع قضبان كرومية عمودية بارزة، ويحاكي التصميم العائلي لسيارة زيكر 009 متعددة الأغراض، بهدف إضفاء مظهر فاخر وبسيط.


ويتميز التصميم الجانبي بخطوط مستقيمة وسلسة تُضفي مظهرًا أنيقًا وبسيطًا. وفي الخلف، زُوّدت سيارة 9X بمجموعة مصابيح خلفية مميزة من نوع "Ring Screen Star Diamond". وتسمى مجموعات المصابيح الخلفية "Side Wing Star Diamond Matrix"، وتهدف إلى تكملة تصميم الواجهة الأمامية.

 

 

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