كرنفال السيارات الكلاسيكية ينطلق الجمعة المقبلة

ينطلق كرنفال السيارات الكلاسيكية نادرة الصنع يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أبريل، بصورة سنوية ينطلق هذا الكرنفال المتخصص في السيارات التاريخية والكلاسيكية بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء.

50 سيارة كلاسيكية تشارك في كرنفال خاص بمصر



ومن المقرر أن يشارك في الحدث قرابة 50 سيارة أو أكثر تضم سيارات كلاسيكية فاخرة ومميزة وخاصة ومن الممكن أن تتواجد سيارات يعود تاريخها لأكثر من 80 عام. وتتضمن السيارات المشاركة في الحدث علامات جاجوار وبنتلي ورولزرويس وبويك وكاديلاك ومرسيدس وغيرها من المركبات التي كان بعضها ملك لشخصيات شهيرة.





وستبدأ خطة المسار الخاصة بالحدث من أمام نادي السيارات عصرًا بعد تجمع السيارات والتقاط الصور التذكارية، لتمر الرحلة والجولة الكلاسيكية بالعديد من المناطق التاريخية في وسط البلد مثل الأوبرا وميدان التحرير وكوبري قصر النيل وميدان طلعت حرب وتعود الرحلة في النهاية لنادي السيارات والرحلات المصري.

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