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رياضة

بقيادة حجازي، نيوم يتأهل رسميا للدوري السعودي

نادي نيوم
نادي نيوم

تأهل فريق نيوم إلى دوري روشن السعودي للمحترفين بشكل رسمي قبل 4 جولات من نهاية دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

نيوم الذي يضم قائد الفريق الدولي المصري أحمد حجازي أصبح أول الصاعدين إلى دوري روشن السعودي بعد فوزه على العربي 3-0 ووصوله للنقطة 69 في صدارة دوري يلو لأندية الأولى.

وحسم فريق نيوم الصعود للدوري السعودي للمحترفين قبل نهاية الدوري بأربع جولات.

ومن جهة أخرى فاز فريق أهلي جدة على نظيره الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن.

 

أهلي جدة يهزم الوحدة


وسجل ثلاثية الأهلي كل من: روجير إيبانيز بالدقيقة (6)، جالينو بالدقيقة (58) ورياض محرز بالدقيقة (89).

وعلى الجانب الآخر سجل لفريق الوحدة اللاعب عبدالله الحافظ بالدقيقة (81) وزميله علاء آل حجي بالدقيقة (90+6).


ورفع الفوز رصيد فريق الأهلي إلى النقطة (58) بالمركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة بفارق نقطتين عن النصر صاحب المركز الثالث.

 

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