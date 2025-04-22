النائب العام يتفقد اختبارات التقييم النفسي لمرشحي الجهات والهيئات القضائية

أدّى خبراء التقييم النفسي الجدد اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى، إيذانًا ببدء اختبارات التقييم النفسي لمرشحي الجهات والهيئات القضائية.

كما تفقّد النائب العام المستشار محمد شوقي، إجراءات اختبارات التقييم النفسي للمرشحين الجدد، واطمأن على سلامة الأسس التي تُجرى عليها تلك الاختبارات، بما يُحقّق الأهداف المرجوة في انتقاء أفضل العناصر لحمل رسالة القضاء.

وفي وقت سابق أقامت النيابة العامة، بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، فعاليات حفل إطلاق برنامج ماجستير قانون الملكية الفكرية بالتعاون مع جامعة عين شمس، وكذلك برنامج قياس الأثر التدريبي، بالاشتراك مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، وهو البرنامج الأول من نوعه الذي تُقدمه المنظمة لأعضاء النيابة العامة على مستوى العالم.

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