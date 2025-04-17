النيابة العامة تُقيم فعالية للتكامل المجتمعي والشراكة الأكاديمية والمعرفية

أقامت النيابة العامة، بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، فعاليات حفل إطلاق برنامج ماجستير قانون الملكية الفكرية بالتعاون مع جامعة عين شمس، وكذلك برنامج قياس الأثر التدريبي، بالاشتراك مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، وهو البرنامج الأول من نوعه الذي تُقدمه المنظمة لأعضاء النيابة العامة على مستوى العالم.



وجاء ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة للتدريب، ولا سيما محاورها المرتبطة بدعم البحث العلمي، وعقد الشراكات الدولية، وبمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية.



وافتُتحت فعاليات الاحتفالية بكلمة ألقاها النائب العام المستشار محمد شوقي، أعرب خلالها عن ترحيبه بالحضور الكريم، مشيدًا بدور الجهات الحاضرة كافة، سواء من الناحية العلمية أو الثقافية أو المجتمعية، مؤكدًا أن التعلم المستمر هو الركيزة الأساسية لتطوير الكوادر البشرية وتحقيق التميز.



وقد تضمنت الفعاليات توقيع النيابة العامة لمذكرة تعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية؛ لدعم القدرات الفنية والقانونية لأعضاء النيابة العامة في مجال حقوق الملكية الفكرية.



كما شملت الفعاليات توقيع النيابة العامة لمذكرة تعاون مشترك مع الجامعات الأوروبية في جمهورية مصر العربية؛ وذلك للاستفادة من الخبرات الدولية في تلك الجامعات، وتطوير القدرات الأكاديمية لأعضاء النيابة العامة.



بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع مذكرة تعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)؛ للتعاون المشترك في الإعداد والتنفيذ لبرامج تنمية مهارات أعضاء النيابة، وإعداد المدربين، وإنشاء غرف صديقة للطفل بمقار النيابات، وتنفيذ إجراءات عمل موحدة لتفعيل مفهوم العدالة التصالحية والتدابير البديلة لسلب حرية الأطفال، عملًا بالتزامات مصر الدولية.



كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، لعقد عدد من ورش العمل التبادلية لأعضاء النيابة العامة بين جمهورية مصر العربية ودولة ألمانيا، بهدف مكافحة العنف ضد المرأة.



وعلى هامش الاحتفالية، استضافت النيابة العامة وفدًا رفيع المستوى من جامعة أرسطو في سالونيك بدولة اليونان؛ لبحث سبل التعاون المشترك في تعزيز قدرات البحث العلمي لأعضاء النيابة العامة في البلدين.



واختُتم الحفل بتبادل الدروع التذكارية بين السيد المستشار النائب العام والسادة ممثلي الجهات الحاضرة.

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