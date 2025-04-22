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رياضة

عمر مرموش يقود هجوم مان سيتي في مواجهة أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

يستضيف ستاد الاتحاد مباراة مانشستر سيتي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش، مساء اليوم الثلاثاء، ضد أستون فيلا  ضمن الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي أمام أستون فيلا  في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: نونيز، روبن دياز، جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: كوفاسيتش، كيفين دي بروين.

خط الوسط الهجومي: مكاتي، جوندوجان، ببرناندو سيلفا.

خط الهجوم: عمر مرموش.

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تشكيل أستون فيلا ضد مانشستر سيتي

 

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موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا 


تنطلق مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا اليوم في الدوري الانجليزي في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا 


تذاع مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.


كانت مباراة الدور الأول بين مانشستر سيتي وأستون فيلا هذا الموسم قد انتهت بفوز أستون فيلا بهدفين لهدف.

ويمتلك مانشستر سيتي حاليًا 58 نقطة في المركز الخامس في الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة واحدة فقط عن أستون فيلا صاحب المركز السابع.

ويتواجد مانشستر سيتي وأستون فيلا ضمن المتنافسين بقوة من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

و يسعي مانشستر سيتي وأستون فيلا لتحقيق الفوز في مباراة الليلة خاصة أن الفريقين بحاجة للتواجد ضمن المراكز الخمسة الأولى لضمان التأهل لدوري الأبطال في الموسم الجديد.

وتأكد مشاركة 5 أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" في النسخة القادمة من بطولة دوري أبطال أوروبا بسبب ارتفاع تصنيف الأندية الإنجليزية بنتائجها المميزة في البطولة القارية خلال المواسم الأخيرة.

ويحتاج مانشستر سيتي للفوز بمبارياته الخمس القادمة مع تعثر تشيلسي وأستون فيلا على الأقل في مباراة واحدة لحسم التأهل رسميًا لدوري الأبطال.

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