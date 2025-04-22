الثلاثاء 22 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

سعر الدولار، شهد سعر صرف الدولار استقرارا بتعاملات اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، بالتزامن مع إجازة البنوك المصرية، وذلك بعدما تم تخفيض سعر الفائدة بالبنك المركزى المصرى الأسبوع الماضي.

اقرأ التالي: الدولار يرتفع في البنوك المصرية قبيل اجتماع المركزي

سعر الدولار 
سعر الدولار 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

 ويقدم موقع "فيتو" خدمة متابعة لحظية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي على مدار الساعة، ما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر صرف الدولار. 

وترصد "فيتو" سعر صرف الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث في أهم البنوك المصرية خلال السطور التالية: 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

- 51.05 جنيها للشراء.
- 51.19 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- 51.06 جنيها للشراء.
- 51.16 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- 51.06 جنيها للشراء.
- 51.16 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر 

- 51.08 جنيها للشراء.
- 51.18 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

- 51.08 جنيها للشراء.
- 51.18 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدى اجريكول 

- 51.06 جنيها للشراء.
- 51.16 جنيها للبيع.

 

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية 

 سعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمية.  

سعر الدولار، فيتو
سعر الدولار، فيتو

أدوات مهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية

كما أن الدولار هو أحد الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.  

سعر الدولار 
سعر الدولار 

عوامل تساعد في استقرار الدولار 

 وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار في البنوك المصرية، استقرارا وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي:  

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

بعد خفض الفائدة، أبرز شهادات الادخار في بنكَي الأهلي ومصر

ينتظر الملايين ما سيسفر عنه اجتماع لجنة الأصول “الاليكو” في بنكي الأهلي ومصر الأسبوع المقبل للنظر في أسعار الفائدة الحالية على شهادات الادخار.

ويأتي ذلك عقب إعلان البنكين بحث أسعار الفائدة توافقا مع قرار البنك المركزي بخفض أسعار العائد وسط ترقب شديد من الملايين الباحثين عن الادخار المالي في تلك الشهادات الادخارية.

ونستعرض خلال السطور التالية هذه الشهادات في بنكي مصر والأهلي:

البنك الأهلي المصري

العائد:

  • شهرى: 23.50%
  • سنوي: 27%
  • يومي: 23%

المدة: سنة

الحد الأدنى: 1000 جنيه

  • شهادة ثلاثية بعائد متناقص

العائد:

  • السنة الأولى: 30%
  • السنة الثانية: 25%
  • السنة الثالثة: 20%

المدة: 3 سنوات

الحد الأدنى: 1000 جنيه

البنوك - فيتو 
البنوك - فيتو 

بنك مصر

العائد:

  • شهرى: 23.50%
  • فى نهاية المدة: 27% المدة: سنة الحد الأدنى: 1000 جنيه
  • شهادة ثلاثية بعائد متناقص

العائد: سنوي

  • السنة الأولى: 30%
  • السنة الثانية: 25%
  • السنة الثالثة: 20%
  • المدة: 3 سنوات
  • الحد الأدنى: 1000 جنيه

وعلى جانب آخر، أعلن بنك مصر مؤخرا عن تخفيض العائد على شهادتي ادخار “القمة” و”إيليت” بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات لتصبح على الترتيب 6.5% و8.5% سنويا بدلا من 7% و9% سنويا، وقال بنك مصر إن تطبيق أسعار العائد الجديدة في الشهادات الدولارية ساري في كافة فروعه للشهادات الجديدة التي سيتم إصدارها. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدولار فى البنوك المصرية الدولار فى البنك المركزى المصرى الدولار في البنك المركزي الدولار فى البنك التجارى الدولى cib الدولار في البنك التجاري الدولي الدولار في البنك التجاري الدولار الدولار في بنك مصر الدولار فى البنوك الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سعر الدولار في البنك التجاري سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول سعر صرف سعر الدولار فيتو سعر صرف الدولار سعر صرف الدولار فى البنوك المصرية سعر صرف الدولار فى البنوك سعر الفائدة بالبنك المركزي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

مواد متعلقة

الجنيه الذهب يخسر 500 جنيه في ساعتين، وصل لهذا الرقم بالصاغة

70 جنيها انخفاضًا للجرام، تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

رقم قياسي جديد للذهب اليوم وهذا العيار يسجل 5714 جنيها

سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار الذهب تعاود الاشتعال، عيار 21 يقترب من 5 آلاف جنيه

سعر صرف الدولار في بداية تعاملات اليوم الإثنين 21 أبريل 2025

5470 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 21 أبريل 2025
ads

الأكثر قراءة

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب بالصاغة، ما القصة؟

بيسيرو يرد على شوبير: أنا من طلبت رحيل زيزو بسبب عدم التركيز

ترامب يستقبل مليارديرا إماراتيا يعتزم ضخ استثمارات بـ 20 مليار دولار في أمريكا

الداخلية تضبط المتهم بواقعة دهس مواطن عمدًا بحلوان وتكشف الملابسات

بشرى سارة من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدا

بدءا من الجمعة المقبل، مواعيد غلق المحال والكافيهات بالتوقيت الصيفي

هل عيد الأضحى يوم واحد أم أربعة؟ رد مؤكد من السنة النبوية

البيت الأبيض: ترامب يزور السعودية وقطر والإمارات منتصف مايو المقبل

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم، السلك 9 مم و9.5 مم H12 يسجل 150 ألف جنيه

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

8 اتهامات تواجه عصابة استغلال سيارات المعاقين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يكون لغير الوارثين نصيب من الميراث؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

هل عيد الأضحى يوم واحد أم أربعة؟ رد مؤكد من السنة النبوية

تفسير رؤية سماع الزغاريد في المنام وعلاقته بقدوم الفرح والسرور

المزيد
الجريدة الرسمية