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رياضة

رسالة غامضة من مدرب حراس يد الزمالك بعد رحيله: عندما أطمئن على عائلتي سأكشف كل شيء

ماركو ماركيس، فيتو
ماركو ماركيس، فيتو

ماركو ماركيس، أعلن ماركو ماركيس، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، رحيله عن منصبه والسفر خارج مصر بشكل مفاجئ. 

ماركو ماركيس

وكتب ماركو عبر حسابه الشخصي على وسائل التواصل الإجتماعي: "أشكر هذا الرجل على مساعدته لي ولعائلتي على الوصول بسلام لكرواتيا رغم كونه مشجعًا للأهلي".

وأكمل: "عندما أتأكد أن عائلتي بأمان سأكشف كل شيء عن الزمالك".

وكان الزمالك قد أعلن التعاقد مع الكرواتي ماركو ماركيس، لتدريب حراس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء، نهاية العام الماضي قبل أن يرحل اليوم بشكل مفاجئ.

الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بطلا لكأس مصر

فيما توج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة ستيفن مادسن، بلقب بطولة كأس مصر لكرة اليد للموسم الحالي 2024-2025.

وحصد الأهلي لقب بطولة كأس مصر بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة (21-18).

وكان الشوط الأول من نهائي بطولة كأس مصر لكرة اليد قد انتهى بتقدم الأهلي بنتيجة (11-10).

ووصل الأهلي إلى نهائي بطولة كأس مصر، بعد الفوز على البنك الأهلي في الدور قبل النهائي، فيما وصل الزمالك على حساب فريق طلائع الجيش.

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