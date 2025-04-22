تموين المنتزة بالإسكندرية يشن حملات تفتيشية على أسواق الأسماك المملحة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية اليوم حملات موسعة لضبط الأسواق والاسعار بالمحافظة.

ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الاسكندرية،و بتعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية،بشن حملات تموينية على الأسواق

قامت إدارة تموين المنتزة برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة واشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بالاشتراك مع الادارة العامة لمباحث التموين ووحدة مباحث تموين المنتزة وصحة المنتزة بشن حملات تموينية على نطاق الإدارة.

أسفرت عن تحرير محضر حيازة وبيع وعرض فسيخ بدون بيانات وتم التحفظ على ٦ براميل خشبية زنة البرميل الواحد ٣٠ كجم،وتحرير محضر حيازة وعرض وبيع سمك بوري مملح فسيخ بدون بيانات ومشكوك في صلاحيته وتم التحفظ علي ٤ براميل بلاستيك زنه الواحد ٢٠ كجم

كما تم تحرير محضر حيازة وعرض وبيع فسيخ بدون بيانات وتغير في الخواص وتهتك في الأنسجة وتم التحفظ علي ٥٠ كجم فسيخ، وتحرير محضر حيازة وبيع وعرض فسيخ بدون بيانات وتغير في الخواص الطبيعية وتهتك في الانسجه وتغيير في لون الخياشيم تم التحفظ علي ٥٠ كجم فسيخ

تحرير محضر حيازة وعرض وبيع فسيخ بدون بيانات ويوجد تغير في الخواص الطبيعية وتم التحفظ علي ٥٥ كجم فسيخ، وتحرير محضرين اشتراطات صحية

كما تم سحب ٢ عينة سردين وفسيخ بمعرفة الصحة، وتحرير محضر عدم إعلان عن اسعار الرنجة والفسيخ، وتحرير محضر إدارة وتشغيل محل فسيخ بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتحرير محضر عدم حمل شهادة صحية لعامل بمحل فسيخ، وتحرير٥ محاضر عدم إعلان عن اسعار السلع الغذائية



وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات

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