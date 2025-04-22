الثلاثاء 22 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

سر رفد كريم عبدالعزيز من كلية الآثار بأحداث فيلم المشروع x

كريم عبد العزيز،
كريم عبد العزيز، فيتو

ينتظر الفنان كريم عبد العزيز عرض فيلمه الجديد المشروع x، الذي يواصل تصوير المشاهد النهائية منه خلال الفترة المقبلة.

وخلال أحداث العمل يظهر كريم عبدالعزيز وهو مرفود من كلية الآثار جامعة القاهرة، بسبب دراسة أجراها حول الأهرامات والآثار المصرية، مما يجعله تحت طائلة القانون.

وكان قد طرح المخرج بيتر ميمي تريلر أحدث أعماله السينمائية، والذي يحمل اسم «المشروع X» ويقوم ببطولته النجم كريم عبد العزيز.

 

معلومات عن فيلم المشروع  X

وأعلنت الشركة المنتجة موعد عرضه خلال شهر مايو المقبل، وبالتحديد يوم 21 مايو 2025 بجميع دور العرض السينمائي.

وقبل عرضه نستعرض أبرز 5 معلومات عن «المشروع X».

  • تدور قصة الفيلم عن عالم الآثار المصري يوسف الجمال الذي يبحث عن سر بناء الهرم من خلال مغامرة ورحلة في عدة دول.
  • تم تصوير الفيلم في مصر والبحر الأحمر والفاتيكان فى روما وتركيا وأمريكا اللاتينية، وتم بناء ديكورات ضخمة لداخل الهرم والمقابر الفرعونية المصرية.
  • استعان فريق الإنتاج  بفرق أكشن عالمية قاموا بتنفيذ أعمال قوية كـmission impossible وgame of thrones
  • ويأتي  الفيلم من بطولة كريم عبد العزيز، هنا الزاهد، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا ويشارك في الفيلم ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، مصطفى غريب ومريم الجندي، إنتاج تامر مرسي وتأليف وإخراج بيتر ميمي.
  • سيتم عرض الفيلم في مايو 2025 بجميع دور العرض ولأول مرة فيلم عربي يعرض بتقنية IMAX.

آخر أعمال كريم عبد العزيز في السينما 

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان كريم عبد العزيز فى السينما فيلم “بيت الروبي” وشارك في بطولته، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي. 

 

 

 

فيما شهد فيلم ولاد رزق 3 مشاركة كريم

 

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