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محافظات

وسط بكاء أسرتها، باحثة بالشرقية تحصل على ماجستير بدرجة امتياز بعد وفاتها (فيديو وصور)

صورة تذكارية لأسرة
صورة تذكارية لأسرة الباحثة المتوفية، فيتو

 شهدت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق محافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، مناقشة رسالة "الماجستير" في العقيدة والفلسفة المقدمة من الباحثة المتوفاة (أميرة محمد حسن عبد الرحمن) المعيدة في كلية البنات بالعاشر من رمضان، تحت عنوان “جهود مفكري الإسلام في الرد على الملحدين في الفكر الحديث والمعاصر.. عرض ونقد” وحصلت الفقيدة على درجة امتياز مع وضع الرسالة في مكتبة الكلية للحفاظ على حقوقها وتقديرًا لها وسط بكاء وانهيار أسرتها.

بحضور أسرتها وطفلتها، مناقشة رسالة ماجستير بالشرقية بعد وفاة الباحثة ( فيديو وصور)

وقدمت “فيتو” بثا مباشرا من إحدى قاعات كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالزقازيق، حيث شهدت المناقشة حضورا لفيفا من الأساتذة وأسرة الباحثة الراحلة وطفلتها الرضيعة.

مناقشة رسالة ماجستير لباحثة متوفية، فيتو 
مناقشة رسالة ماجستير لباحثة متوفية، فيتو 

كما شهدت المناقشة لفتة إنسانية من الكلية بوضع صورة الراحلة على منصة المناقشة تقديرا لها.

درع تذكاري لعائلة باحثة متوفية، فيتو 
درع تذكاري لعائلة باحثة متوفية، فيتو 

بيان من إدارة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق

 وأعلنت إدارة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق، في بيان سابق: أنه تقرر عقد مناقشة رسالة "الماجستير" في العقيدة والفلسفة المقدمة من (أميرة محمد حسن عبد الرحمن) المعيدة في كلية البنات بالعاشر من رمضان، رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته.
تحت عنوان "جهود مفكري الإسلام في الرد على الملحدين في الفكر الحديث والمعاصر.. عرض ونقد"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، بمشيئة الله تعالى.

صورة الباحثة،فيتو
صورة الباحثة،فيتو

ظروفها المرضية لم تسمح لها حيث تم احتجازها في الرعاية المركزة في يناير

جدير بالذكر أن الباحثة توفاها الله بعد موافقة مجلس الجامعة على تشكيل المناقشة لها بتاريخ 10 نوفمبر 2024، وقد اقترحت لجنة الإشراف والمناقشة تحديد موعد المناقشة في 5 ديسمبر 2024، إلا أن ظروفها المرضية لم تسمح لها حيث تم احتجازها في الرعاية المركزة خلال هذه الفترة حتى توفاها الله في 26 يناير 2025.

الباحثة المتوفاة كانت متزوجة ولديها طفلة تدعى منة تبلغ من العمر 11 شهرا، وتوفيت متأثرة بسرطان الرئة.

عميدة الكلية: الباحثة تحملت أعباء العمل في هذه الرسالة رغم اشتداد المرض عليها

كما أوضحت الدكتور أمانى هاشم، عميدة الكلية، أن موضوع هذه الرسالة قيّم في ذاته، ومفيد في الوقت الحالي، وتحملت الباحثة أعباء العمل في هذه الرسالة رغم اشتداد المرض عليها
ومن ثَم وافق مجلس الجامعة بجلسته رقم (714) بتاريخ 24 مارس 2025 مناقشة رسالتها؛ حفاظا على حقوق الملكية الفكرية، وتكريمًا لجهود الباحثة.

مناقشة رسالة ماجستير لباحثة متوفية، فيتو 
مناقشة رسالة ماجستير لباحثة متوفية، فيتو 

علمًا بأن الباحثة كانت قد أعدت الرسالة على مدار 4 سنوات، وتتابع مع لجنة الإشراف على الرغم من ظروفها المرضية، وسيتم وضع اسم الباحثة على الكرسي المخصص لها وستقوم لجنة الإشراف بالرد على لجنة المناقشة بدلا من الباحثة حتى يتم استيفاء أركان المناقشة.

مناقشة رسالة ماجستير لباحثة متوفية، فيتو 
مناقشة رسالة ماجستير لباحثة متوفية، فيتو 

جدير بالذكر، أن هذه المناقشة تعتبر المناقشة الثانية لمثل هذه الحالة في جامعة الأزهر الشريف، وهذا إن دل فإنما يدل على حرص جامعة الأزهر على علمائها ونتاجهم العلمي.

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