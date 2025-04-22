الثلاثاء 22 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

كريم فهمي: أغلقت هاتفي 30 يوما خوفا من مسلسل وتقابل حبيب

كريم فهمي وياسمين
كريم فهمي وياسمين عبد العزيز، فيتو

عبر الفنان كريم فهمي عن سعادته بنجاح مسلسله وتقابل حبيب الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي وقال إنه منذ قراءة السيناريو توقعت أن المسلسل سيشعل السوشيال ميديا.

وأضاف في تصريحات لفيتو إنه أغلق هاتفه لمدة 30 يوما خوفًا من التعليقات على المسلسل عبر السوشيال ميديا، مشيرًا إلى أنه كان متخوفا من ردود الأفعال حول العمل.

وأشار إلى أن شخصية فارس ليست سهلة على الإطلاق، وكانت تحتاج لجهد كبير كى تخرج للجمهور بالشكل المطلوب.

وأشار إلى أن العمل لمس الجمهور، وهذا الحكم من وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن نجاح العمل والتوفيق به من المولى.

مسلسل وتقابل حبيب 

ومسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، وأبطال مسلسل وتقابل حبيب هم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كريم فهمي وتقابل حبيب ياسمين عبدالعزيز اخبار الفن فترس ابو العزم
ads

الأكثر قراءة

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب بالصاغة، ما القصة؟

بيسيرو يرد على شوبير: أنا من طلبت رحيل زيزو بسبب عدم التركيز

ترامب يستقبل مليارديرا إماراتيا يعتزم ضخ استثمارات بـ 20 مليار دولار في أمريكا

الداخلية تضبط المتهم بواقعة دهس مواطن عمدًا بحلوان وتكشف الملابسات

بشرى سارة من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدا

بدءا من الجمعة المقبل، مواعيد غلق المحال والكافيهات بالتوقيت الصيفي

هل عيد الأضحى يوم واحد أم أربعة؟ رد مؤكد من السنة النبوية

البيت الأبيض: ترامب يزور السعودية وقطر والإمارات منتصف مايو المقبل

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم، السلك 9 مم و9.5 مم H12 يسجل 150 ألف جنيه

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

8 اتهامات تواجه عصابة استغلال سيارات المعاقين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يكون لغير الوارثين نصيب من الميراث؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

هل عيد الأضحى يوم واحد أم أربعة؟ رد مؤكد من السنة النبوية

تفسير رؤية سماع الزغاريد في المنام وعلاقته بقدوم الفرح والسرور

المزيد
الجريدة الرسمية