كريم فهمي: أغلقت هاتفي 30 يوما خوفا من مسلسل وتقابل حبيب

عبر الفنان كريم فهمي عن سعادته بنجاح مسلسله وتقابل حبيب الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي وقال إنه منذ قراءة السيناريو توقعت أن المسلسل سيشعل السوشيال ميديا.

وأضاف في تصريحات لفيتو إنه أغلق هاتفه لمدة 30 يوما خوفًا من التعليقات على المسلسل عبر السوشيال ميديا، مشيرًا إلى أنه كان متخوفا من ردود الأفعال حول العمل.

وأشار إلى أن شخصية فارس ليست سهلة على الإطلاق، وكانت تحتاج لجهد كبير كى تخرج للجمهور بالشكل المطلوب.

وأشار إلى أن العمل لمس الجمهور، وهذا الحكم من وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن نجاح العمل والتوفيق به من المولى.

مسلسل وتقابل حبيب

ومسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، وأبطال مسلسل وتقابل حبيب هم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

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