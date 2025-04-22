محافظ الإسكندرية يشدد على رفع كفاءة الإضاءة العامة والصيانة الدورية للأعمدة

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة المعنية بتكثيف أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة، وكذا الأعمال الدورية لصيانة الأعمدة وإحلال وتجديد الكابلات المتهالكة، مؤكدا إزالة المخلفات الناتجة عن عمليات الإحلال والتجديد في وقتها على مستوى الأحياء.

وفي هذا الصدد، تابع حى المنتزة أول أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحي شملت صيانة ٣ كشافات صوديوم، أمام مسجد عزبة ميرزا وإنارة ٣٩ كشاف ليد بطريق ميرزا الدولى، فضلا عن إنارة ١٠ كشافات ليد بعزبة محسن ١٠ بالإضافة إلى إنارة ١٢ كشاف صوديوم، خلف ٤٤ جمال عبد الناصر.

وقام حى المنتزة ثان أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة شملت تركيب ١٠ كشاف ليد، وتركيب ٣ برشمانات، فضلا عن صيانة ١٦ كشاف ليد، بطريق الإصلاح الملاحة بالإضافة إلى تركيب ٢٠ ذراع حديدي بمنطقة الطابية، وتركيب ٦٠ كنسولة حديد بعزبة نشأت.

ونفذ حي شرق أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحي شملت انارة عدد ٨٠ عامود إنارة بمحور المحمودية وكذا إنارة عامود بميدان مصطفي كامل مع شارع ابوقير فضلا عن إنارة ١٩ عامود بشارع أبو قير من قبل الديب مول رشدي الجانب الأيمن اتجاه ابراهيم الشريف، بالإضافة إلى تركيب ٢٨ ذراع بعزبة عبد المنعم رياض وكذا صيانة عدد ١٥ كشاف بكوبري أبو سليمان.

بينما قام حي وسط أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحي شملت تركيب عدد ٩٠ عامود إضاءة بشارع عمر لطفى الترام بداية من محطهة القائد ابراهيم وكذا صيانة الكشافات والأعمدة الديكورية بمحيط الاستاد فضلا عن صيانة وإنارة الأعمدة بشارع إبراهيم شاهين من الرصافة بمحرم بك.

كما نفذ حى الجمرك أعمال صيانة عدد ١٦ كشاف بشارع الألف عامود، ابن الفرات واغا كرم، ممر طاهر بك متفرع من شارع فرنسا، شارع مختار الجندي، ش مصطفى باشا العرب، التوسيلي، ش سليم البشري وعبد ربه، وحاره النائب بالإضافة إلى تركيب ٢ كشاف ليد بشارع موافي ورأس التين.

وكثف حى غرب أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة شملت تركيب عدد ٢٠ عامود بشوارع الأمان بجوار كوبري ٢٧، السلام، البنا وطليبة بالمنشية الجديدة بالإضافة إلى إنارة عدد ٣٥ كشاف بشوارع الأمان أمام مسجد الرحمه، ابن مرداس، الشيخ يوسف، السبكي، مساكن البترول، مساكن الرهاوي بالورديان، ٢ نجع العرب، النظام، أمام وخلف مسجد قباء بالورديان فضلا عن دهان ١٢ عامود بشارع المكس بالقباري

وواصل حى العجمى أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحي شملت تركيب عدد ٢ كشافات نهاية شارع ميدان بالدخيلة، وتركيب عدد ٢ كشاف كوبرى الكيلو ٢١، زصيانة كشاف إنارة أمام مدرسة الإدريسي بأبو يوسف قبلى بالإضافة إلى تركيب أعمدة الإنارة بشارع الوحدة الصحية بالكيلو ٢١ قبلى وتركيب الأعمدة بنهاية شارع الريدنبكس بأبو يوسف بحرى.

وشهد حى العامرية أول أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة شملت تركيب ١٠ كشافات بنطاق الكنائس وعزبة الهجانة، شارع الإخلاص، مربع المستشفى.

كما واصل حى العامرية ثان أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحي شملت تركيب عدد 50 ذراع وعدد 200 كلسونة بمنطقة السفن فضلا عن تركيب عدد 20 ذراع وعدد 80 كلسونة بمنطقة الكابلات

بينما قام مركز ومدينة برج العرب بصيانة عدد ٢٥ كشاف، و٢ برن ببرج العرب القديم وقرية بهيج

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