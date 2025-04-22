تعرف على قيمة العلاوة التشجيعية للموظفين وشروط الحصول عليها بالقانون

نص قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، على منح حوافز تشجيعية للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة،وفق عدة اشتراطات لمنح حوافز تشجيعية للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة تقديرا لجهودهم

شروط الحصول على الحوافز

في هذا الصدد، نصت المادة (38) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفى، وذلك طبقًا للشروط الآتية:

1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.

2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.

للموظف علاوة دورية

ويستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية.

وطبقا للقانون، يُحدد الأجر الوظيفي للوظائف وفقًا للجداول أرقام (1، 2، 3) المرفقة بهذا القانون.

حوافز عديدة للموظفين

الجدير بالذكر، أن قانون الخدمة المدنية تضمن أيضا، حوافز عديدة للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكامه، من بينها حافز التميز العلمى الذى يمنح للموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وحدد نسبة هذا الحافز من الأجر الوظيفى، والفئات الخاصة به، حيث تنص المادة (39) على أن يُمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى، ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل.

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