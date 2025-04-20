بعد السقوط أمام وولفرهامبتون، رقم سلبي لـ مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

عانى مانشستر يونايتد، من رقم سلبي تاريخي في الدوري الإنجليزي، بعد الهزيمة أمام وولفرهامبتون، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

وحسبما ذكرت شبكة "سكواكا" العالمية، فإن مانشستر يونايتد خسر 15 مباراة في الدوري الإنجليزي في موسم واحد لأول مرة في تاريخه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضحت أنه من المؤكد أن مانشستر يونايتد سيُنهي موسم 2024/25 بأسوأ حصيلة نقاط له على الإطلاق في البطولة.

ولم يفز مانشستر يونايتد هذا الموسم سوى في 10 مباريات، وتعادل في 8 وخسر 15.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة بورنموث في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي، يوم الأحد المقبل، قبل مواجهة أتلتيك بلباو في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

مانشستر يونايتد يخسر في ملعبه أمام وولفرهامبتون 0/1 بالدوري الإنجليزي

وكان وولفرهامبتون فاز على مانشستر يونايتد بهدف نظيف، في اللقاء الذي جرى مساء اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل بابلو سارابيا هدف وولفرهامبتون في شباك مانشستر يونايتد في الدقيقة 77.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ضم تشكيل مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي كلا من: أونانا - لينديلوف - مزراوي - هويلوند - دورجو - إريكسن - جارناتشو - أوجارتي - ماينو - أماس - فريدريكسون.

وتواجد على مقاعد البدلاء: هيتون - دالوت - إيفانز - ماجواير - يورو - كاسيميرو - فيرنانديز - ماونت - أوبي.

تشكيل وولفرهامبتون أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

سا - سيميدو - بوينو - أجبادو - توتي - نوري - أندري - جوميز - مونيتسي - كونها - لارسين.

وعانى مانشستر يونايتد من الهزيمة أمام ولفرهامبتون، بهدف دون رد، ليتجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز الرابع عشر.

وحسم وولفرهامبتون لقاء الدور الأول على ملعبه أمام مانشستر يونايتد (2-0)، وسجل الثنائية حينها ماتيوس كونها وهوانج هي تشان.

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