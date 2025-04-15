الثلاثاء 15 أبريل 2025
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اقتصاد

وزير الاتصالات وسفير اليابان يبحثان التعاون فى مجالي ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي

وزير الاتصالات  يبحث
وزير الاتصالات  يبحث مع سفير اليابان لدى مصر

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إيواى فوميو سفير اليابان لدى مصر، تناول اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك بين مصر واليابان فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاسيما المتعلقة بدعم ريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي.

شهد اللقاء تسليط الضوء على أنشطة التعاون بين مصر واليابان فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومن أبرزها بناء القدرات الرقمية.

 

 

وخلال اللقاء؛ أكد الدكتور عمرو طلعت اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتعزيز جهود الدولة فى تنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال التوسع فى برامج بناء القدرات الرقمية وتوفير كوادر مدربة ومؤهلة فى التخصصات التكنولوجية الحديثة، والاستثمار فى البنية التحتية الرقمية؛ مستعرضا أبرز البرامج والمبادرات التى يتم تنفيذها لتعزيز القدرات التنافسية للشباب فى سوق العمل العالمى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها مبادرات أجيال مصر الرقمية والرواد الرقميون بالإضافة إلى توفير برامج تعليمية متخصصة من خلال جامعة مصر للمعلوماتية.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه يتم تنفيذ البرامج التدريبية فى كافة أنحاء الجمهورية من خلال مراكز إبداع مصر الرقمية؛ مشيرا إلى أن المراكز توفر أيضا برامج لدعم ريادة الأعمال واحتضان الشركات الناشئة بالإضافة الى تهيئة بيئة محفزة للابتكار الرقمى.

وأشار الدكتورعمرو طلعت إلى أن مصر تعد من أبرز المقاصد الجاذبة للاستثمارات فى صناعة التعهيد نتيجة لتوافر الكفاءات الرقمية المؤهلة لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات مما يفتح آفاقا للتعاون مع اليابان لسد الفجوة المهارية بها.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة تنفذ عددًا من المشروعات الاستراتيجية التى تهدف إلى تبنى التكنولوجيات المتقدمة فى مختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم فى دعم التحول الرقمي؛ معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة لدى الجانبين، لا سيما وأن اليابان تُعد من الدول الرائدة عالميًا فى مجال التكنولوجيات الرقمية.

 

 

من جانبه، أشاد  السفير بالتقدم الملحوظ الذى تحرزه مصر فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك بين مصر واليابان فى مجالى الذكاء الاصطناعى ودعم ريادة الأعمال.

وأكد السيد السفير اهتمامه بنقل التجربة اليابانية فى التعليم التطبيقي، ودعم الشركات اليابانية العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز التعاون فى مجالات البنية التحتية الرقمية.

كما أعرب  السفير عن سعادته بمشاركة وزرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى معرض SushiTECH TOKYO المقرر عقده فى طوكيو فى مايو المقبل؛ فى إطار اهتمام اليابان بدعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة.  

حضر الاجتماع؛ المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والسفير خالد طه مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون العلاقات الدولية، والأستاذة/ سماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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