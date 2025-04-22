وزير الاتصالات يفتتح المقر الإقليمى الجديد لشركة إنتلسيا فى مصر

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المقر الإقليمي الجديد لشركة إنتلسيا (Intelcia)، الرائدة عالميًا في خدمات التعهيد، بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

الثقة فى الكوادر المصرية

حضر فعاليات الافتتاح كريم برنوصى الرئيس التنفيذي لمجموعة إنتلسيا، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، ومحمد سليمانى الرئيس التنفيذي لعمليات إنتلسيا فى الأمريكتين والأسواق الناطقة بالإنجليزية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب أعضاء اللجنة التنفيذية وممثلي القيادة الإقليمية فى إنتلسيا.

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن توسع شركة Intelcia فى استثماراتها فى مصر يعكس ثقتها فى الكوادر المصرية الشابة القادرة على تقديم خدمات التعهيد متعددة اللغات بكفاءة؛ حيث يُعد توافر قاعدة من الكفاءات المصرية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عنصرا رئيسيا فى تعزيز تنافسية مصر على الخريطة العالمية لصناعة التعهيد؛ مضيفا أن مصر تتمتع بثروة بشرية شابة فى ضوء وجود أكثر من 750 ألف خريج جامعى سنويا، مشيرًا إلى تنوع البرامج والمبادرات التي تنفذها الوزارة لتأهيل الشباب من مختلف التخصصات، وتعزيز قدراتهم في صناعة التعهيد، بما يسهم في سد فجوة المهارات في الأسواق العالمية.

خطوة محورية ضمن استراتيجية النمو المستدام عالميًا

وقال كريم برنوصى، المؤسس والرئيس التنفيذى لمجموعة إنتلسيا: "افتتاح مقرنا الجديد فى مصر ليس مجرد توسع جغرافي، بل هو خطوة محورية ضمن استراتيجيتنا للنمو المستدام عالميًا، فمصر تُعدّ سوقًا واعدًا بفضل بيئتها الاستثمارية الداعمة، ووجود كفاءات مهنية قادرة على دفع عجلة الابتكار والتطور فى قطاع التعهيد".

وأكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، أن المزايا التنافسية لمصر في قطاع التعهيد لا تقتصر على تكلفة الأعمال المنخفضة، بل تشمل منظومة متكاملة تقوم على وفرة المهارات والكفاءات الشابة، والتطور التكنولوجي، وبيئة أعمال قائمة على الثقة. وأضاف أن مصر باتت الوجهة المفضلة لعمليات التعهيد القريبة والبعيدة، بما يرسخ مكانتها العالمية ويدفع بنمو القطاع وخلق آلاف من فرص العمل للشباب المصرى.

مصر واجهة استثمارية

من جانبه، أكد محمد سليمانى، الرئيس التنفيذى لعمليات إنتلسيا فى الأمريكيتين والأسواق الناطقة بالإنجليزية، أن مصر تمثل أكثر من مجرد وجهة استثمارية؛ فهي منصة انطلاق لتقديم الخدمات العابرة للحدود. وأوضح أن وجود مراكز رئيسية للشركة فى القاهرة الكبرى والإسكندرية جعل من مصر حجر الزاوية فى تقديم حلول متقدمة لتجربة العملاء متعددة اللغات والقنوات، بفضل ما تزخر به من موارد بشرية غنية وعالية التأهيل.

تعظيم الاستفادة من الإمكانيات والمقومات التنافسية لمصر

تجدر الإشارة إلى أنه لدى شركة إنتلسيا أيضًا مركزًا لتقديم خدمات التعهيد في المنطقة التكنولوجية ببرج العرب في الإسكندرية، كانت قد افتتحته عند دخولها السوق المصري في أوائل عام 2023، حيث حققت منذ ذلك الحين نموًا سريعًا ونجاحًا ملحوظًا، ونجحت في تعيين نحو 2700 متخصص.. ويعكس هذا النمو وفرة المهارات في السوق المصري وسهولة ممارسة الأعمال في مجال تصدير خدمات التعهيد متعددة اللغات، حيث يأتى هذا التوسع فى إطار رؤية الشركة لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والمقومات التنافسية لمصر كمركز رائد لخدمات التعهيد متعددة اللغات، وبما يخدم عملاءها فى مختلف الأسواق العالمية.

وتعد إنتلسيا شركة رائدة عالميًا فى مجال التعهيد تقدم حلولًا مبتكرة تدمج بين الخبرة العالمية والتكنولوجيا المتقدمة. ويعمل لديها أكثر من 40,000 موظف فى أوروبا وأفريقيا والأمريكتين، وتقدم حلولا مرنة وفعّالة من حيث التكلفة، بهدف تحسين تجارب العملاء ورفع كفاءة عمليات تكنولوجيا المعلومات.

وعلى مدار أكثر من 25 عامًا، نجحت إنتلسيا فى بناء سجل حافل من الإنجازات فى أوروبا وأفريقيا والأمريكيتين، وخاصة فى البرتغال التى أصبحت اليوم مركزًا رئيسيًا للشركة فى تقديم خدمات متعددة اللغات إلى أوروبا. وتسعى المجموعة إلى تحقيق هذا النموذج الناجح فى مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.