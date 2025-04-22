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السيطرة على تسريب غاز طبيعى نتيجة كسر خط الكرور بأسوان

السيطرة على تسريب
السيطرة على تسريب غاز طبيعى نتيجة كسر خط الكرور بأسوان

فرضت قوات الدفاع المدنى، كردونًا أمنيًا بمنطقة الكرور بمدينة أسوان، اليوم، الثلاثاء، بعد حدوث تسريب غاز طبيعى بأحد الخطوط الفرعية بالمنطقة، وتم التدخل لحل المشكلة.


تسريب غاز طبيعى 

تلقى مدير أمن أسوان اللواء محمد أبوالليل بلاغًا بحدوث تسريب بأحد خطوط الغاز الطبيعى الفرعية نتيجة تعرضه للكسر أثناء العمل فى الموقع لتنفيذ مشروع توسعة طريق السادات،وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية والشرطة وفرضوا كردونًا بمنطقة الكرور.

 وتدخلت فرق الصيانة لدى غاز مصر بوزارة البترول، لوقف تسريب الغاز وإصلاح الكسر، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

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​ أسوان إدارة الحماية المدنية تسريب غاز أجهزة الإطفاء غاز طبيعي

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