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رياضة

ميلان يسقط أمام أتالانتا بهدف نظيف في الدوري الإيطالي

ميلان وأتالانتا
ميلان وأتالانتا

فاز فريق أتالانتا، على نظيره ميلان، بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا)، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

جاء هدف أتالانتا عن طريق إيديرسون في الدقيقة 61.

تشكيل ميلان ضد أتالانتا 

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إنتر ميلان يخسر من بولونيا بهدف قاتل في الدوري الإيطالي 

وفي نفس الجولة انتهت مباراة بولونيا ضد إنتر ميلان بنتيجة 0/1 للأول، في المباراة التي جرت على ملعب ريناتو دال آرا، مساء اليوم الأحد، في إطار لقاءات الجولة 33 من الدوري الإيطالي.

سجل ريكاردو أورسوليني هدف بولونيا في مرمى إنتر ميلان في الدقيقة 90+4.

ودفع إنزاجي مدرب إنتر ميلان باللاعب كارلوس أوجوستو كظهير أيسر بدلا من فيديريكو ديماركو، بينما يشارك خواكين كوريا على حساب المصاب ماركوس تورام.

تشكيل مباراة بولونيا ضد إنتر ميلان

بولونيا: رافايليا، هولم، بوكيما، لوكيمي، ميراندا، أيبشير، فريلير، ندوي، أودجارد، دومينيجيز، دالينجا.

إنتر ميلان: سومير، بافارد، أتشيربي، باستوني، دارميان، باريلا، تشالهانوجلو، ميخيتريان، أوجوستو، كوريا، لاوتارو.

ترتيب إنتر ميلان وبولونيا في الدوري الإيطالي

وبهذه النتيجة، يواصل إنتر ميلان صدارة جدول الترتيب في الدوري الإيطالي برصيد 71 نقطة، بنفس رصيد فريق نابولي الثاني، بينما يقع بولونيا في المركز الرابع برصيد 60 نقطة.

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