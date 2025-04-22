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رياضة

تغييرات بالمصري أمام الزمالك بعد عودة المستبعدين بفرمان بو جلبان

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

ينتظم خماسي فريق المصري المستبعدون بتدريبات الفريق اليوم الثلاثاء بمعسكره الحالي بالقاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك بالدوري الممتاز.

وقرر أنيس بوجلبان المدير الفني لفريق المصري عودة جميع اللاعبين المستبعدين، وهم محمود حمدي وحسن علي ومحمد دبش ومصطفي ابو الخير وخالد الغندور.

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الفريق خلال مواجهة الزمالك العديد من التغييرات بعد العفو عن هؤلاء اللاعبين الذين تم استبعادهم لتراجع مستواهم قبل العفو عنهم.

ويستعد فريق المصري البورسعيدي لمواجهته الهامة والمرتقبة القادمة أمام فريق الزمالك بمنافسات الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك والمصري فى الدوري الممتاز

 ويلتقي فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء الخميس الأول من مايو المقبل فى ثالث جولات الدور الثاني بمرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري فى دوري نايل

 وتنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى فى دوري نايل.

ترتيب الزمالك والمصري بالدوري

ويتواجد فريق الزمالك في المركز الثالث بمجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 38 نقطة حصدها من 11 انتصارًا وخمس تعادلات فيما نال 3 هزائم.

أما المصري فيحتل المركز الرابع برصيد 34 نقطة حصدها من تسع انتصارات وسبع تعادلات فيما نال 3 خسائر أيضًا في الموسم الحالي من الدوري المصري.
 

وودع الفريقان الزمالك والمصري منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع النهائي على يد ستيلينبوش الجنوب أفريقي وسيمبا التنزاني على الترتيب.

كما ودع الفريقان أيضا بطولة كأس عاصمة مصر من دور المجموعات وفشلا في التأهل لدور ربع النهائي.

 الزمالك خرج من بطولة كأس عاصمة مصر رغم فوزه على  سموحة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات.

أما المصري البورسعيدي فخرج من البطولة بعد تعادله أمام غزل المحلة بالجولة الأخيرة.

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