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رياضة

لقاء تضميد الجراح، موعد مباراة الزمالك والمصري والقناة الناقلة

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

 يستعد فريق المصري البورسعيدي لمواجهته الهامة والمرتقبة القادمة أمام فريق الزمالك بمنافسات الدوري المصري.

وودع الفريقان الزمالك والمصري منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع النهائي على يد ستيلينبوش الجنوب أفريقي وسيمبا التنزاني على الترتيب.

كما ودع الفريقان أيضا بطولة كأس عاصمة مصر من دور المجموعات وفشلا في التأهل لدور ربع النهائي.

 الزمالك خرج من بطولة كأس عاصمة مصر رغم فوزه على  سموحة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات.

 

أما المصري البورسعيدي فخرج من البطولة بعد تعادله أمام غزل المحلة بالجولة الأخيرة.

المصري
المصري

 

موعد مباراة الزمالك والمصري فى الدوري الممتاز

 ويلتقي فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء الخميس الأول من مايو المقبل فى ثالث جولات الدور الثاني بمرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري فى دوري نايل

 وتنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى فى دوري نايل.

 

ترتيب الزمالك والمصري بالدوري

ويتواجد فريق الزمالك في المركز الثالث بمجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 38 نقطة حصدها من 11 انتصارًا وخمس تعادلات فيما نال 3 هزائم.

أما المصري فيحتل المركز الرابع برصيد 34 نقطة حصدها من تسع انتصارات وسبع تعادلات فيما نال 3 خسائر أيضًا في الموسم الحالي من الدوري المصري.
 

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