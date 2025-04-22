جامعة بنها الأهلية تناقش الهيكل الإدارى وسياسات قبول الطلاب

عقد مجلس جامعة بنها الأهلية، اجتماعه، برئاسة الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة، وحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، ومديري البرامج، وأعضاء مجلس الجامعة، وأمين عام الجامعة، وأمين الجامعة المساعد.

مجلس جامعة بنها الأهلية يناقش مقترح الموارد البشرية



واستهل الدكتور تامر سمير الجلسة بتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد والشعب المصري بمناسبة احتفالات شم النسيم.

واستعرض سمير مخطط الموارد البشرية للهيكل الإدارى والمسميات الوظيفية وأعداد العاملين الإداريين داخل الجامعة من" 2025 إلى 2030 ".

ووافق المجلس على تشكيل لجنة لمراجعة المخطط المقترح وإعداد تقرير نهائي بشأنه.



كما استعرض الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية قواعد السياسات العامة لقبول الطلاب للعام الأكاديمي 2025/2026 م، وكذلك مناقشة حصر إمكانيات البرامج الأكاديمية لتحديد الطاقة الاستيعابية للطلاب بمرحلة البكالوريوس خلال الخمس سنوات القادمة.

كما نوه أيضا إلى تنظيم يوم علمي داخل كليات الجامعة، واستعرض كذلك القواعد المنظمة لأخلاقيات البحث العلمي في ضوء تشكيل لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة بنها الاهلية.

من جانبه لفت الدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال إلى توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الجامعة والشركات والمؤسسات الصناعية المختلفة بهدف توفير فرص التدريب والتوظيف للطلاب.

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