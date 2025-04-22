الثلاثاء 22 أبريل 2025
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خارج الحدود

استشهاد لبناني جراء استهداف الاحتلال لسيارته بمسيرة إسرائيلية

لبنان،فيتو
لبنان،فيتو

أعلنت قوات الدفاع المدني اللبناني، اليوم الثلاثاء، عن وقوع شهيد جراء استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة بعورتا بجبل لبنان.

 

وفي سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، بلدة الرام  شمال القدس المحتلة وحاصرت منزل عائلة الشهيد محمد شهاب تمهيدا لهدمه.

وذكرت محافظة القدس أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الرام من جهة ضاحية البريد، وحاصرت منزل الشهيد شهاب تمهيدًا لهدمه، وأجبرت العائلات التي تقطن في محيط المنزل على إخلاء منازلها بالقوة.

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت منزل عائلة الشهيد شهاب في يوليو الماضي، وأخذت مقاساته تمهيدًا لهدمه.

وكانت قوة من الشرطة الإسرائيلية قد أطلقت الرصاص على شهاب (27 عامًا) بزعم تنفيذه عملية دعس قرب مدينة الرملة داخل أراضي الـ48،  ما أسفر عن استشهاده متأثرا بإصابته الحرجة.

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