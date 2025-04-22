مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة "أزياء من مصر"

تنظِّم إدارة المعارض والمقتنيات الفنية بقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان "أزياء من مصر" للباحثة شهيرة محرز، الخبيرة في الفن الإسلامي ومجال التراث والأزياء التراثية المصرية.

وتتحدث محرز خلال الندوة عن كتابها “Costumes of Egypt, The Lost Legacies” الذي يتضمن جهودها البحثية على مدار سنوات في توثيق الزي التراثي في جميع أنحاء مصر من الصعيد إلى الدلتا، ومن الواحات إلى شبه جزيرة سيناء.

تُقام الندوة يوم الثلاثاء الموافق 29 إبريل 2025، في تمام الرابعة مساء بالمسرح الصغير بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.



جدير بالذكر أن شهيرة محرز خبيرة في الفن الإسلامي، ومصممة أزياء، ومنتجة للعديد من المصنوعات التراثية المصرية، وهي واحدة من أوائل المهتمات بتاريخ وتراث مصر منذ عهد قدماء المصريين وحتى وقتنا الحالي. اهتمت شهيرة بالحفاظ على الحرف والفولكلور والأزياء التقليدية المصرية. اختارت في البداية دراسة الكيمياء بجامعة حلوان، لكنها اكتشفت بمرور الوقت أن حبها واهتماماتها متعلقة بالتراث المصري وبالفولكلور ومن ذلك المنطلق غيرت مسارها وقررت أن تحصل على شهادة الماجستير في هذا المجال، ثم قررت البحث فيه بشكل أوسع، فبدأت بجمع أنواع مختلفة من الزيّ التقليدي من اثني عشرة منطقة بمصر.

وقد تعاون فريق العمل المسئول عن المقتنيات الفنية والتراثية بالمكتبة مع شهيرة محرز خلال رحلتها البحثية عن طريق إتاحة بعض العناصر للبحث من مجموعة رعايا النمر وهي المجموعة الأساسية للمعرض الدائم للفن الشعبي العربي بمكتبة الإسكندرية، والتي أدرجتها الباحثة مع توصيفها وتأصيلها في الكتاب الذي يعد توثيق تفصيلي وشارح لمختلف أنواع الأزياء المصرية من حيث الخامات، والحُليات، والزخارف المستخدمة بها.

جدير بالذكر أن المعرض الدائم للفن الشعبي العربي بمكتبة الإسكندرية يعد ركنًا أساسيًا من أركان جولة المكتبة اليومية لزوارها من مختلف الأعمار والخلفيات، وهو يضم أكتر من 600 قطعة ومقتنى تراثي من المجموعة الخاصة بالفنانة رعايا النمر والتي أوصت أسرتها بإهدائها إلى مكتبة الإسكندرية إيمانًا منها بقيمتها ورغبة منها في حفظها وضمان إتاحتها للجمهور، بالإضافة إلى أكثر من 40 لوحة فنية رسمها زوجها، الفنان التشكيلي وأبو الفنون الشعبية في مصر، عبد الغني أبو العينين معبرة عن الأزياء، والحُلي التراثية، ولقطات تصور حياة الناس من ريف وصعيد مصر.

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