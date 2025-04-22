الثلاثاء 22 أبريل 2025
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خارج الحدود

غارة جديدة، مسيرة للاحتلال تلقي قنبلة على تجمع للمواطنين جنوب لبنان

لبنان،فيتو
لبنان،فيتو

ألقت مسيرة تابعة للاحتلال إسرائيلية قنبلة على تجمع للمواطنين في بلدة عيتا الشعب، مما أدى لاستشهاد شخص بغارة إسرائيلية على بلدة الحنية جنوب لبنان.

ووثقت مشاهد مصورة، لحظة إلقاء طائرة درون إسرائيلية قنبلة على محيط تجمع للمواطنين في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان.

من جهة أخرى، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل شخص بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة الحنية جنوب لبنان.

وأفاد اليوم الثلاثاء، باستشهاد قيادي في قوات الفجر في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة بعورتا بمنطقة الشوف جبل لبنان.

وأدت الغارة لاستشهاد القيادي في قوات الفجر الجناح العسكري للجماعة الإسلامية الشيخ حسين عطوي بـ الغارة الإسرائيلية

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