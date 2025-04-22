50% خصم على جميع إصدارات "القومي للترجمة" احتفالا باليوم العالمي للكتاب

في ضوء احتفال وزارة الثقافة باليوم العالمي للكتاب، يقدم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي غدًا الأربعاء الموافق ٢٣ أبريل خصم ٥٠%، على بعض من أهم وأبرز العناوين القيمة في جميع المجالات بمنفذ البيع ومقر المركز على مدار اليوم.

إصدارات القومي للترجمة

حيث تحتوي القائمة على الكثير من العناوين الصادرة عن المركز، ومنها كتاب: "صعود الفراعنة وسقوطهم" ترجمة أحمد زكي أحمد، و"مسرح ما بعد الدراما" ترجمة مروة مهدي عبيدو، و"مصالح مقدسة" ترجمة أحمد الشيمي، و"مقدمة في نظرية المعرفة" ترجمة محمد باشا، و"أسس الكيمياء الفيزيائية" ترجمة أحمد السماحي وفتح الله الشيخ، و"الكولونيالية الجديدة" ترجمة علي الغفاري، و"لماذا تحتاج النظم الديمقراطية إلى العلم" ترجمة أسامة رسلان، و"كارل يونج" ترجمة أحمد عمرو عبد الله، و"نار جميلة" ترجمة أمل جمال، و"بطاركة الكنيسة القبطية في العصر الإسلامي" ترجمة مجدي جرجس، و"المباحث العلمية البينية" ترجمة محمد عناني، و"شرح الديانات لابنتي" ترجمة رانيا حمدي، و"ثمن عدم المساواة" ترجمة لبنى الريدي ومنال قابيل، و"فجر الثقافة البشرية" ترجمة عبده الريس.



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