عبد المحسن سلامة: الحريات الصحفية على رأس أولوياتي وأنا مرشح الجميع

أكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، أن هدف حملته الأساسي يتمثل في الاستماع إلى مطالب الجمعية العمومية، وفهم رغباتها والعمل الجاد على تحقيقها، مشيرًا إلى أن النقابة لا بد أن تعكس تطلعات أعضائها وتدافع عن مصالحهم بشكل حقيقي وفعّال.

مرشح لجميع الصحفيين

وأشار خلال مؤتمر صحفي، الذي خصصه لاستعراض رؤيته بشأن مشروع الإسكان للصحفيين، إلى أنه لا يمثل مؤسسة بعينها، ولا ينتمي لأي تيار أو فئة، بل هو مرشح لكل المؤسسات الصحفية، مؤكدًا أن كل الصحف هي بيت واحد، وأن دعمه موجه لكل المؤسسات من دون استثناء، وقال: "الهدف الحقيقي هو النهوض بهذه المؤسسات وتعزيز مكانتها".

قضايا الحريات الصحفية

وأكد «سلامة» أن الحريات ستكون من القضايا المحورية التي سيتصدى لها في حال فوزه، مستشهدًا بتجربة الكاتب الراحل إبراهيم نافع، الذي وصفه بأنه "أكثر من دافع عن حرية الصحافة"، قائلا:" أنا رجل إنجازات لا شعارات، وسأتصدى لهذا الملف بكل قوة من أجل استعادة مكانة الصحفي والمهنة".

ووجه سلامة عتابًا للمجلس الحالي بسبب عدم إحالة بعض المتجاوزين للتحقيق حتى الآن، مطالبًا الصحفيين بضرورة الوعي وعدم الاكتفاء بقراءة العناوين فقط، بل التعمق لفهم ما يدور خلف الأخبار والشائعات.

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